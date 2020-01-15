«Укртатнафта» просить президента та РНБО перешкодити імпорту пального з Білорусі

Обновлено: Январь 15, 2020. Тэги: , ,

«Укртатнафта» просить президента та РНБО перешкодити імпорту пального з Білорусі
«Укртатнафта» звернулася до президента Володимира Зеленського та РНБО щодо участі НАК Нафтогаз у імпорті нафтопродуктів, які можуть бути пов’язані з російськими підсанкціонними компаніями.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться про прийняте рішення щодо контракту на постачання нафтопродуктів виробництва Мозирського НПЗ від Білоруської нафтової компанії до приватної компанії ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг», створеної ПАТ «Укртранснафта» відповідно до рішення НАК Нафтогаз України.

За повідомленням «Укртатнафти», озирський НПЗ має акціонерами російські нафтові компанії Роснефть і Газпромнефть та на 100% залежить від постачання російської нафти.

«Роснефть і Газпромнефть знаходяться під санкціями в Україні згідно рішення РНБО від 02.05.2018 року. ПАТ «Укртатнафта» вважає, що згадані вище торгівельні операції, якщо прямо не порушують закон, то є щонайменше «токсичними».

Бо були ініційовані фактично українськими державними компаніями НАК Нафтогаз України і ПАТ «Укртранснафта» з підприємствами, які мають акціонерами санкційні компанії, що сприяли анексії частини території України», — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що НАК фактично порушує статтю 4 Закону України «Про нафту і газ» у частині реалізації нафти та нафтопродуктів, продаж яких має здійснюватися виключно на біржових аукціонах.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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