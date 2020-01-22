Руководители ЕС выслушают позицию Украины по «зеленому соглашению» на Совете ассоциации Украина-ЕС — посол ЕС

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас выразил надежду, что на заседания Совета ассоциации Украина-ЕС на следующей 28 января будут обсуждаться вопросы «зеленого соглашения» и промышленного безвиза.

Об этом пишет Энергореформа.

«Я убежден, что руководители Евросоюза будут внимательно слушать то, что Украина захочет сказать о «зеленом соглашении», о том, как руководствоваться одним из самых важных приоритетов, которые сейчас есть в Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. AKAA, промышленный безвиз, как вы его называете, — это также очень важная часть для Украины. Тут необходима дипломатия с большими профессиональными навыками, чтобы убедить, что это для вас очень необходимо», — сказал он, выступая на публичной дискуссии «Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году: видение правительства и экспертов» в Киеве во вторник.

Посол подчеркнул: важно не только согласовать данные положения, но и в дальнейшем выполнить их.