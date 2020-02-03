Суд затвердив мирову угоду, за якою Укрнафта отримає майже 30 мільярдів

Обновлено: Февраль 03, 2020. Тэги: , ,

Суд затвердив мирову угоду, за якою Укрнафта отримає майже 30 мільярдів
Суд затвердив мирову угоду між АТ «Укртрансгаз» та ПАТ «Укрнафта» відносно спірних обсягів газу, за які Укрнафта отримає 15 млрд грн для погашення податкового боргу та ще 14,6 млрд грн за газ, який Укрнафта буде видобувати у майбутні періоди.

Про це повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко у Facebook.

«Минулого тижня було затверджено судом мирову угоду між «Укртрансгазом» і «Укрнафтою» про визнання за «Укрнафтою» обсягів газу у сховищах «Укртрансгазу»… Наступні кроки: Нафтогаз має отримати з держбюджету компенсацію за покладені спеціальні обов’язки, розрахуватися за цей газ з Укрнафтою (загальна сума — майже 15 млрд грн), а також передплатити до 14,6 млрд грн за газ, який Укрнафта буде видобувати і передавати Нафтогазу у майбутні періоди», — написав Вітренко.

За його словами, Укрнафта всі ці кошти направить до держбюджету в якості погашення податкового боргу та сплати податків, які виникають у зв’язку зі здійсненням цих операцій.

Мировою угодою передбачено, якщо Нафтогаз до 1 квітня 2020 року не розрахується за вказані вище обсяги газу в сховищах, які Укрнафта передає Нафтогазу, цей газ має бути повернутий Укрнафті.

Спірними, є обсяги газу, який Укрнафта видобула та продала Нафтогазу протягом 2006-2012 років за ціною, визначеною для потреб населення.

Вітренко повідомив, що рішення у 2014 році Верховний суд України ухвалив остаточне рішення про те, що за Укрнафтою мають бути визнані спірні обсяги газу, який було видобуто у 2006 році.

«Щодо більш пізніх періодів Укрнафта отримала проміжні перемоги, але рішення у найвищих судових інстанціях ще не було ухвалене», — підтвердив він.

Також протягом 2014-2015 років був сформований податковий борг Укрнафти.

У лютому 2019 року Нафтогаз і Укрнафта почали процес врегулювання суперечок і вирішення проблеми з податковим боргом Укрнафти. Сторони погодили угоду, за якою компанія продає Нафтогазу обсяг газу, який за рішенням Верховного Суду від 2014 року має бути визнаний за Укрнафтою у сховищах Укртрансгазу.

«Але ця угода не була реалізована. Уряд Гройсмана зажадав, щоб вона була погоджена не тільки Наглядовою радою Нафтогазу (що було зроблено), а і окремим рішення Кабінету міністрів. Нафтогаз невідкладно надав Кабміну всі необхідні документи для погодження, але відповідне рішення навіть не розглядалося. Лише нещодавно Уряд Гончарука зняв ці обмеження з боку Кабміну», — підкреслив Вітренко.

За його словами, внаслідок такого розвитку подій Укрнафта опинилася в ситуації, коли на існуючий борг нараховуються надзвичайно високі штрафи та пені, до 30% річних від основної суми, що не дає «Укрнафті» можливості нормально працювати.

Він наголосив, що Укрнафта наразі у повному обсязі сплачує поточні податкові зобов’язання. У 2019 році компанія сплатила 12,5 млрд грн податків, у повному обсязі виконавши поточні податкові зобов’язання.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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