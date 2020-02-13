Ирак может остановить работы крупных нефтяных компани

Обновлено: Февраль 13, 2020. Тэги: , ,

Ирак может остановить работы крупных нефтяных компани

Из-за внутренней напряженности в Ираке существуют серьёзные риски для частичной или полной остановки деятельности крупнейших зарубежных нефтяных компаний.

Об этом заявил посол РФ в Ираке Максим Максимов, пишет АНГИ.

По его словам, последние события в Ираке серьезно повлияли на планы правительства по постконфликтному восстановлению страны и дальнейшему развитию экономики, в первую очередь, бюджетообразующей нефтегазовой отрасли.

«В настоящее время существуют серьёзные риски для частичной или полной остановки деятельности крупнейших зарубежных экономоператоров, участвующих в качестве генеральных или субподрядчиков в реализации крупных проектов по разведке, разработке и добыче углеводородов на ключевых нефтегазовых месторождениях Ирака», — цитирует посла РИА Новости.

Максимов напомнил, что в начале января американская компания ExxonMobil полностью эвакуировала персонал, нанятый из граждан США, со стратегически важного для страны месторождения «Западная Курна – 1″, сокращает объёмы своей работы в центральных и южных районах Ирака британская BP.

Безопасность сотрудников, работающих на нефтегазовых объектах в Ираке, является основным условием для продолжения операционной деятельности и для российских экономоператоров, указал посол. «В настоящее время для обеспечения безопасности персонала и бесперебойной операционной деятельности на месторождениях и других объектах в зоне ответственности наших подрядчиков привлекаются надёжные и высококвалифицированные частные охранные компании, имеющие опыт работы в ближневосточном регионе», — подчеркнул он.

«Терминал» писал, Ирак сокращает экспорт нефти на 70 тыс баррелей в день.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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