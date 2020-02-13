Ирак может остановить работы крупных нефтяных компани

Из-за внутренней напряженности в Ираке существуют серьёзные риски для частичной или полной остановки деятельности крупнейших зарубежных нефтяных компаний.

Об этом заявил посол РФ в Ираке Максим Максимов, пишет АНГИ.

По его словам, последние события в Ираке серьезно повлияли на планы правительства по постконфликтному восстановлению страны и дальнейшему развитию экономики, в первую очередь, бюджетообразующей нефтегазовой отрасли.

«В настоящее время существуют серьёзные риски для частичной или полной остановки деятельности крупнейших зарубежных экономоператоров, участвующих в качестве генеральных или субподрядчиков в реализации крупных проектов по разведке, разработке и добыче углеводородов на ключевых нефтегазовых месторождениях Ирака», — цитирует посла РИА Новости.

Максимов напомнил, что в начале января американская компания ExxonMobil полностью эвакуировала персонал, нанятый из граждан США, со стратегически важного для страны месторождения «Западная Курна – 1″, сокращает объёмы своей работы в центральных и южных районах Ирака британская BP.

Безопасность сотрудников, работающих на нефтегазовых объектах в Ираке, является основным условием для продолжения операционной деятельности и для российских экономоператоров, указал посол. «В настоящее время для обеспечения безопасности персонала и бесперебойной операционной деятельности на месторождениях и других объектах в зоне ответственности наших подрядчиков привлекаются надёжные и высококвалифицированные частные охранные компании, имеющие опыт работы в ближневосточном регионе», — подчеркнул он.

«Терминал» писал, Ирак сокращает экспорт нефти на 70 тыс баррелей в день.