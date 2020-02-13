МЭА ухудшило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году на 365 тыс. баррелей в сутки, до 825 тыс. баррелей в сутки.

Это рекордно низкий уровень с 2011 года — из-за влияния коронавируса нового типа, пишет АНГИ.

«Для всего 2020 года мы ухудшили наш прогноз на 365 тыс. баррелей в сутки — до 825 тыс. баррелей в сутки — самого низкого показателя с 2011 года», — отмечается в февральском отчете компании.

Пересмотрен в сторону снижения и рост спроса в 2019 году — 80 тыс. баррелей в сутки — до 885 тыс. баррелей в сутки на фоне более низкого, чем ожидалось, показателя по потреблению в странах ОЭСР.

Вспышка коронавируса уже ударила по потреблению нефти в Китае, который является крупнейшим в мире импортером этого вида сырья. Так в первом квартале мировой спрос упадет, по оценкам МЭА, на 435 тыс. баррелей в сутки, информирует ТАСС.

В МЭА убеждены, что сравнивать влияние коронавируса на спрос со вспышкой атипичной пневмонии, которая имела место в 2003 году также в Китае, не совсем правильно. «Роль Китая для рынка нефти с тех пор очень сильно изменилась, так как он стал центральной точкой для поставочных цепочек», — пишут эксперты агентства. В 2003 году спрос на нефть в Китае оценивался в 5,7 млн баррелей в сутки, тогда как в 2019 году он увеличился до 13,7 млн баррелей в сутки (14% от всего мирового потребления). Более того, на Китай пришлось две трети всего роста мирового спроса в 2019 году, заключают в МЭА.

До появления эпидемии рынок нефти должен был прийти в равновесие во второй половине 2020 года под действием усиленного сокращения добычи странами ОПЕК+.

В отчете также говорится, что рост предложения нефти от стран «не ОПЕК» в 2020 году составит 2 млн баррелей в сутки (б/с). При этом МЭА не указывает на пересмотр своего январского прогноза в 2,1 млн б/с.

Распространение коронавируса скажется не только на объемах спроса на нефть, но и на предложении стран ОПЕК и «не ОПЕК». Так, уже пострадали от снижения спотовых цен на нефть Ангола, Оман и Конго, которые поставляют около 70% добываемой у себя нефти в Китай, говорится в отчете. Также воздействие вируса на спотовые цены ощутила Бразилия, экспортирующая 60% добываемой у себя нефти в Китай. При этом Россия и Саудовская Аравия почувствовали влияние коронавируса на рынок в меньшей степени, поскольку не так сильно зависят от поставок нефти в КНР.

Читайте в «Терминале», лучший способ обеспечить безопасность поставок нефти — это совместная работа производителей и потребителей, и в этом важную роль играет Международное энергетическое агентство (МЭА).