Белнефтехим договорился с Socar о поставках 160 тысяч тонн нефти

О новом контракте рассказал пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

Пишет «Lenta.ru».

Белоhecm нашла этот вариант для замены поставок российской нефти, по поводу которых страны не могут окончательно договориться с прошлого года. По словам Тищенко, речь идет о двух танкерах в марте. Также на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) поступит российская нефть с двух танкеров, которые прибудут в Клайпеду. В настоящее время поставку в республику по трубопроводу из российских компаний ведет только «Сафмар», но в марте к компании присоединятся еще пять производителей.

«Терминал» писал,«Белнефтехим» продолжает переговоры с Польшей по организации реверсных поставок нефти.