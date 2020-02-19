«Белнефтехим» продолжает переговоры с Польшей по организации реверсных поставок нефти.

Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

«Продолжаются переговоры с польской стороной по организации реверсных поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» с территории Польши на территорию Беларуси», — сказали в пресс-службе.

Как ранее заявлял журналистам первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, доставка нефти из Польши в режиме реверса технически возможна. Фактически этот метод был реализован, когда после апрельского инцидента в 2019 году вытесняли загрязненную нефть из польского Гданьска в Россию. Однако, по его словам, у польской стороны нет технической возможности одновременно качать нефть в двустороннем режиме — «к себе и от себя», потому реверсная доставка возможна только с остановками.

Как сообщалось, контракты на поставку в Беларусь российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении. С 4 января поставки сырья в страну возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «РуссНефть» и «Нефтиса». Кроме того, первая партия норвежской нефти поступила 26 января на НПЗ «Нафтан».

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