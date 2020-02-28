ЕБРР работает над привлечением гранта на реализацию «Укрэнерго» проекта по energy storages

Обновлено: Февраль 28, 2020. Тэги: , , ,

ЕБРР работает над привлечением гранта на реализацию «Укрэнерго» проекта по energy storages

Европейский банк реконструкции и развития  работает над привлечением грантового финансирования для реализации оператором системы передачи э/э НЭК «Укрэнерго» проекта строительства energy storage.

«По проекту energy storages  мы просим грантовое финансирование у Европейского Союза для того, чтобы этот проект имел наименьшую нагрузку на тариф «Укрэнерго», – сказала старший банкир департамента энергетики ЕБРР Ольга Еремина во время выступления на Ukrainian Energy Forum в Киеве 27 февраля, сообщает Энергореформа.

В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» Еремина отметила, что в настоящее время рано говорить о возможном суммарном объеме финансирования, предусматривающего, в том числе средства банка и НЭК, но при этом акцентировала внимание, что, он будет зависеть от того, будет ли утверждено предоставление гранта.

После введения системы накопления в эксплуатацию, первое время она будет находиться в собственности и управлении оператора системы передачи. Однако после того, как в стране будет сформирована регуляторная база в сфере технологий energy storages, система по блокам может быть предложена частным инвесторам.

«Как только в Украине начнет работать законодательная и реальная регуляторная среда мы готовы, и мы ставим условие, чтобы этот проект поблочно предлагался частному сектору или в эксплуатацию, или в собственность – в зависимости от ситуации, которая на тот момент сложится», – отметила Еремина.

«Терминал» писал, ДТЭК планирует реализовать в 2020г пилотный проект системы накопления электроэнергии.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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