ЕБРР работает над привлечением гранта на реализацию «Укрэнерго» проекта по energy storages

Европейский банк реконструкции и развития работает над привлечением грантового финансирования для реализации оператором системы передачи э/э НЭК «Укрэнерго» проекта строительства energy storage.

«По проекту energy storages мы просим грантовое финансирование у Европейского Союза для того, чтобы этот проект имел наименьшую нагрузку на тариф «Укрэнерго», – сказала старший банкир департамента энергетики ЕБРР Ольга Еремина во время выступления на Ukrainian Energy Forum в Киеве 27 февраля, сообщает Энергореформа.

В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» Еремина отметила, что в настоящее время рано говорить о возможном суммарном объеме финансирования, предусматривающего, в том числе средства банка и НЭК, но при этом акцентировала внимание, что, он будет зависеть от того, будет ли утверждено предоставление гранта.

После введения системы накопления в эксплуатацию, первое время она будет находиться в собственности и управлении оператора системы передачи. Однако после того, как в стране будет сформирована регуляторная база в сфере технологий energy storages, система по блокам может быть предложена частным инвесторам.

«Как только в Украине начнет работать законодательная и реальная регуляторная среда мы готовы, и мы ставим условие, чтобы этот проект поблочно предлагался частному сектору или в эксплуатацию, или в собственность – в зависимости от ситуации, которая на тот момент сложится», – отметила Еремина.

«Терминал» писал, ДТЭК планирует реализовать в 2020г пилотный проект системы накопления электроэнергии.