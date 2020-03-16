Спрос на нефть находится на пути к крупнейшему падению в истории

Обновлено: Март 16, 2020. Тэги: , , , , , , ,

Спрос на нефть находится на пути к крупнейшему падению в истории

Мировой спрос на нефть в 2020 году рискует показать крупнейшее падение в истории из-за коронавируса и мер по предотвращению его распространения.

Об этом пишет агентство Прайм, ссылаясь на Блумберг.

«Запреты на поездки, работа из дома, отмененные отпуска и нарушенные цепочки поставок — все это означает снижение спроса на топливо. По мере дальнейшего реагирования общества на вирус, спрос на нефть… продолжает падать», — пишет агенство.

Так, у трейдеров растут опасения, что спрос на нефть, составивший чуть более 100 миллионов баррелей в день в 2019 году, в этом году может показать максимальное падение за всю историю. Снижение может оказаться больше почти 1 миллиона баррелей в сутки, зафиксированного во время рецессии в 2009 году, и даже 2,65 миллиона баррелей, отмеченных в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса. Более того, некоторые трейдеры считают, что цены на нефть могут скатиться к однозначным значениям, которых не было со времен ценовой войны между Саудовской Аравией и Венесуэлой в 1997-1999 годах.

«Такой ситуации со спросом мы не видели никогда в истории», — цитирует агентство слова главного экономиста трейдинговой Trafigura Group Саада Рахима. «Мы увидим крайне резкое снижение спроса», — полагает главный экономист трейдинговой Vitol Group Джованни Серио, которого также цитирует Блумберг.

Goldman Sachs прогнозирует, что с февраля по апрель спрос на нефть будет сокращаться более чем на 4 миллиона баррелей в сутки ежемесячно, сообщается в материале. Другие же инвесторы ожидают даже худшего расклада. Так, по оценкам фонда Andurand, спрос может упасть на 10 миллионов баррелей в сутки в первом квартале и даже за его пределами.

В свою очередь, Trafigura также ожидает, что спрос на нефть в скором времени достигнет снижения на 10 миллионов баррелей в сутки. Хотя данный прогноз пока на краткосрочный период, а не квартальный или годовой, отмечает агентство. При этом консалтинговая IHS Markit прогнозирует снижение спроса на 1,42 миллиона баррелей в среднем по году или даже на 2,8 в худшем сценарии. А другая консалтинговая компания FGE считает, что падение показателя в 2020 году составит 1,3 миллиона баррелей в сутки.

Читайте в «Терминале» еще, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в понедельник утром снизились в цене до 32,52 доллара за баррель.

 

Автор:

(Всего статей: 8058)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: