Goldman Sachs спрогнозировал падение цен на нефть до $20 за баррель

Инвестбанк Goldman Sachs снизил прогноз цены на нефть марки Brent во втором квартале на треть – до $20 за баррель и ждет рекордного сокращения мирового спроса до 1,1 млн баррелей в сутки в этом году на фоне влияния эпидемии коронавируса на экономический рост.

Сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В случае реализации этого прогноза фьючерсы на Brent окажутся на минимуме с февраля 2002 года, передает .

«Такое падение… будет соответствовать предыдущим крупным медвежьим рынкам 1999, 2009 и 2016 годов», – говорится в аналитической записке банка от 17 марта.

Согласно прогнозу, в первом и втором кварталах ожидается избыток предложения на нефтяном рынке в объеме 3,9 млн баррелей в сутки и 5,7 млн баррелей в сутки соответственно.

Аналитики банка отмечают, что глобальные емкости хранения, включая стратегические запасы США, в объеме около 1,1 млрд баррелей, могут вместить этот излишек, однако «скорость предстоящего наращивания запасов в настоящее время, несомненно, превысит возможности по заполнению емкостей».

С другой стороны, уменьшение предложения и восстановление спроса могут привести к дефициту на нефтяном рынке в 1,5 млн баррелей в сутки к четвертому кварталу, отметил банк, сохранив прогноз цены на Brent в третьем и четвертом кварталах на уровне $30 за баррель и $40 за баррель.

Ранее «Терминал» писал о том, что по прогнозу Deutsche Bank нефть подешевеет до $25 за баррель.