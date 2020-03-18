Goldman Sachs спрогнозировал падение цен на нефть до $20 за баррель

Обновлено: Март 18, 2020. Тэги: ,

Goldman Sachs спрогнозировал падение цен на нефть до $20 за баррель

Инвестбанк Goldman Sachs снизил прогноз цены на нефть марки Brent во втором квартале на треть – до $20 за баррель и ждет рекордного сокращения мирового спроса до 1,1 млн баррелей в сутки в этом году на фоне влияния эпидемии коронавируса на экономический рост.

Сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

 В случае реализации этого прогноза фьючерсы на Brent окажутся на минимуме с февраля 2002 года, передает .

«Такое падение… будет соответствовать предыдущим крупным медвежьим рынкам 1999, 2009 и 2016 годов», – говорится в аналитической записке банка от 17 марта.

Согласно прогнозу, в первом и втором кварталах ожидается избыток предложения на нефтяном рынке в объеме 3,9 млн баррелей в сутки и 5,7 млн баррелей в сутки соответственно.

Аналитики банка отмечают, что глобальные емкости хранения, включая стратегические запасы США, в объеме около 1,1 млрд баррелей, могут вместить этот излишек, однако «скорость предстоящего наращивания запасов в настоящее время, несомненно, превысит возможности по заполнению емкостей».

С другой стороны, уменьшение предложения и восстановление спроса могут привести к дефициту на нефтяном рынке в 1,5 млн баррелей в сутки к четвертому кварталу, отметил банк, сохранив прогноз цены на Brent в третьем и четвертом кварталах на уровне $30 за баррель и $40 за баррель.

Ранее «Терминал» писал о том, что по прогнозу Deutsche Bank нефть подешевеет до $25 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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