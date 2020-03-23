Уряд продовжив контракт Коболєва на 4 роки

Повноваження Коболєва продовжили з 23 березня 2020 р. по 22 березня 2024 року. Уряд продовжив контракт голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва на 4 роки.
Про це йдеться в урядовому розпорядженні від 20 березня 2020 р. № 327-р.
«Погодитися з пропозицією наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” щодо продовження строку повноважень голови правління акціонерного товариства Коболєва», — йдеться у повідомленні.
Відповідно до розпорядження, повноваження Коболєва продовжили з 23 березня 2020 р. по 22 березня 2024 року.
Наглядова рада акціонерного товариства має забезпечити внесення змін до контракту, укладеного з головою правління «Нафтогазу», та подати до 30 березня 2020 р. Кабінетові Міністрів України копію зазначеного контракту.
Коболєв обіймає посаду керівника «Нафтогазу» з березня 2014 року.