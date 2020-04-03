Саудовская Аравия готова снизить добычу нефти, если страны в G20 присоединятся к сокращениям

Обновлено: Апрель 03, 2020. Тэги: , , , ,

Саудовская Аравия готова снизить добычу нефти, если страны в G20 присоединятся к сокращениям

Саудовская Аравия готова ограничить свою добычу нефти уровнем ниже 9 млн баррелей в сутки, если другие страны, входящие в G20, присоединятся к сокращениям.

Об этом пишет WSJ со ссылкой на представителей королевства, сообщает «Investing.com».

В марте Саудовская Аравия добывала 9,8 млн б/с, однако после развала сделки ОПЕК+ объявила о планах поставить на мировой рынок 12,3 млн б/с и поддерживать этот уровень как можно дольше.

По словам представителей королевства, такое сокращение будет зависеть от других стран «большой двадцатки», которые также ограничат добычу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мохамедом бен Сальманом, который разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, и теперь ожидает, что Россия и Саудовская Аравия снизят добычу нефти на 10 млн б/с и даже больше, до 15 млн б/с».

Однако пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков опроверг существование такого разговора. «Нет, разговора не было», — сказал «Интерфаксу» Песков. Он также отрицательно ответил на вопрос, есть ли планы провести такую беседу. «Пока нет», — сказал Песков.

Представитель королевства, знакомый с ситуацией, также сказал WSJ, что разговоры о 10 млн б/с и выше были преувеличением, отметив, что в лучшем случае, снижение может составить 6 млн б/с. «Я не уверен, как он (Трамп — ред.) достиг таких цифр и какие страны имел ввиду», — сказал чиновник.

«Терминал» писал, королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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