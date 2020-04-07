ОПЕК+, скорее всего, договорится сократить добычу нефти на 4,3 млн барр/сут — JP Morgan

Обновлено: Апрель 07, 2020. Тэги: ,

ОПЕК+, скорее всего, договорится сократить добычу нефти на 4,3 млн барр/сут — JP Morgan

ОПЕК и Россия на этой неделе, скорее всего, договорятся снизить добычу нефти примерно на 4,3 миллиона баррелей в сутки, говорится в записке аналитиков JP Morgan от 7 апреля.

Сообщает Рейтер.

Это представляет собой значительное увеличение по сравнению с предыдущим сокращением на 1,7 миллиона баррелей в сутки, но лишь небольшую часть спроса, потерянного из-за коронавируса.

Несмотря на призывы президента США Дональда Трампа сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки или более, ОПЕК+, как ожидается, договорится о “слабом сокращении” примерно на 4,3 миллиона баррелей в сутки от уровня добычи группы в апреле 2020 года, говорится в сообщении аналитиков JP Morgan.

 “Хотя этого явно недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса… (сокращение) существенно снизит риск заполнения хранилищ и обеспечит более плавный путь к освобождению от запасов”, — сообщили аналитики.

В рамках этих сокращений Саудовская Аравия снизит добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки, Объединенные Арабские Эмираты — примерно на 1 миллион баррелей в сутки, Ирак — примерно на 500.000 баррелей в сутки, Кувейт — на 300.000 баррелей в сутки, Россия — на 300.000 баррелей в сутки.

 “Саудиты хотят сохранить давление на цены на нефть, чтобы получить более крупную долю рынка и уступки от Вашингтона”, — сказал Кристиан Малек из JP Morgan.

Источник сообщил Рейтер ранее во вторник, что окончательное соглашение о масштабе снижения добычи нефти ОПЕК и партнерами будет зависеть от сокращений, на которые готовы пойти другие производители, включая США, Канаду и Бразилию.

Встреча ОПЕК+ состоится в 9 апреля.

Ранее «Терминал» писал о том, что глубокого сокращения ОПЕК+ будет недостаточно, чтобы предотвратить рост запасов нефти — глава МЭА.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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