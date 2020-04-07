ОПЕК+, скорее всего, договорится сократить добычу нефти на 4,3 млн барр/сут — JP Morgan

ОПЕК и Россия на этой неделе, скорее всего, договорятся снизить добычу нефти примерно на 4,3 миллиона баррелей в сутки, говорится в записке аналитиков JP Morgan от 7 апреля.

Сообщает Рейтер.

Это представляет собой значительное увеличение по сравнению с предыдущим сокращением на 1,7 миллиона баррелей в сутки, но лишь небольшую часть спроса, потерянного из-за коронавируса.

Несмотря на призывы президента США Дональда Трампа сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки или более, ОПЕК+, как ожидается, договорится о “слабом сокращении” примерно на 4,3 миллиона баррелей в сутки от уровня добычи группы в апреле 2020 года, говорится в сообщении аналитиков JP Morgan.

“Хотя этого явно недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса… (сокращение) существенно снизит риск заполнения хранилищ и обеспечит более плавный путь к освобождению от запасов”, — сообщили аналитики.

В рамках этих сокращений Саудовская Аравия снизит добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки, Объединенные Арабские Эмираты — примерно на 1 миллион баррелей в сутки, Ирак — примерно на 500.000 баррелей в сутки, Кувейт — на 300.000 баррелей в сутки, Россия — на 300.000 баррелей в сутки.

“Саудиты хотят сохранить давление на цены на нефть, чтобы получить более крупную долю рынка и уступки от Вашингтона”, — сказал Кристиан Малек из JP Morgan.

Источник сообщил Рейтер ранее во вторник, что окончательное соглашение о масштабе снижения добычи нефти ОПЕК и партнерами будет зависеть от сокращений, на которые готовы пойти другие производители, включая США, Канаду и Бразилию.

Встреча ОПЕК+ состоится в 9 апреля.

Ранее «Терминал» писал о том, что глубокого сокращения ОПЕК+ будет недостаточно, чтобы предотвратить рост запасов нефти — глава МЭА.