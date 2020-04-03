Глубокого сокращения ОПЕК+ будет недостаточно, чтобы предотвратить рост запасов нефти — глава МЭА

Глубокого сокращения добычи нефти ОПЕК и другими производителями будет недостаточно, чтобы предотвратить резкий рост запасов во втором квартале, поскольку меры, предпринимаемые для сдерживания вспышки коронавируса, приводят к “беспрецедентному” падению спроса, сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Передает Рейтер.

Сокращение добычи нефти в объеме до 10 миллионов баррелей в сутки, которое ОПЕК и другие производители будут обсудить во время встречи на следующей неделе, все равно приведет к росту запасов на 15 миллионов баррелей в сутки во втором квартале, сказал Бироль Рейтер.

Он призвал Саудовскую Аравию, де-факто лидера ОПЕК и текущего председателя G20, обсудить способы стабилизации нефтяного рынка со всеми членами “Большой двадцатки”.

Ранее «Терминал» сообщал о том, что мировой спрос на нефть может упасть на 20% — МЭА.