Мировой спрос на нефть может упасть на 20% — МЭА

Обновлено: Март 27, 2020. Тэги: , , , , , , , ,

Мировой спрос на нефть может упасть на 20% — МЭА

Глобальный спрос на нефть может упасть на 20%, поскольку 3 миллиарда человек находятся в изоляции из-за коронавируса.

Об этом сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА), призвав Саудовскую Аравия помочь стабилизировать нефтяные рынки, пишет «Investing.com».

«Сегодня 3 миллиарда человек в мире заперты. В результате мы вполне можем увидеть в какой-то момент этого года снижение спроса, как некоторые говорят, примерно на 20 миллионов баррелей в сутки», — сказал глава МЭА Фатих Бироль во время конференц-звонка Атлантического совета.

В 2019 году мировой спрос на нефть составлял 100 миллионов баррелей в сутки.

Бироль сказал, что, несмотря на огромное ухудшение спроса, предложение нефти, как ожидается, вырастет еще на 3 миллиона баррелей в сутки в рамках борьбы за долю рынка Саудовской Аравии с Россией.

«Будучи председателем G20 в этом году, можно было бы ожидать, что Саудовская Аравия обеспечит конструктивную поддержку для стабилизации глобальных нефтяных рынков, учитывая их прошлый опыт», — сказал Бироль.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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