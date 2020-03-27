Мировой спрос на нефть может упасть на 20% — МЭА

Глобальный спрос на нефть может упасть на 20%, поскольку 3 миллиарда человек находятся в изоляции из-за коронавируса.

Об этом сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА), призвав Саудовскую Аравия помочь стабилизировать нефтяные рынки, пишет «Investing.com».

«Сегодня 3 миллиарда человек в мире заперты. В результате мы вполне можем увидеть в какой-то момент этого года снижение спроса, как некоторые говорят, примерно на 20 миллионов баррелей в сутки», — сказал глава МЭА Фатих Бироль во время конференц-звонка Атлантического совета.

В 2019 году мировой спрос на нефть составлял 100 миллионов баррелей в сутки.

Бироль сказал, что, несмотря на огромное ухудшение спроса, предложение нефти, как ожидается, вырастет еще на 3 миллиона баррелей в сутки в рамках борьбы за долю рынка Саудовской Аравии с Россией.

«Будучи председателем G20 в этом году, можно было бы ожидать, что Саудовская Аравия обеспечит конструктивную поддержку для стабилизации глобальных нефтяных рынков, учитывая их прошлый опыт», — сказал Бироль.