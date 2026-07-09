EDF попередила про можливе скорочення виробництва на п’яти французьких АЕС

Обновлено: Июль 09, 2026. Тэги: , , , , , ,

EDF попередила про можливе скорочення виробництва на п’яти французьких АЕС

9 липня EDF попередила, що спека може призвести до скорочення виробництва електроенергії на п’яти атомних станціях Франції. Причина — підвищення температури річкової води, яка використовується для охолодження реакторів. The Guardian зазначив, що французька атомна генерація регулярно постачає електроенергію до Великої Британії та Німеччини, тому обмеження у Франції мають транскордонне значення. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

EDF планувала почати зі скорочення виробництва і використання лише двох реакторів цього тижня, але видання вказало, що це може бути першим етапом серії сповільнень у міру поширення спеки континентом. Для ринку це важливо, оскільки французька атомна генерація є одним із джерел дешевшої базової електроенергії для сусідніх ринкових зон. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Що це означає для ринку

Обмеження французької атомної генерації може зменшити пропозицію у пов’язаних європейських зонах і посилити вечірні цінові піки. Для українського арбітражу це важливо як зовнішній індикатор: якщо Франція скорочує експортний ресурс, у Центральній Європі може зростати конкуренція за доступну електроенергію.

Ризики

Ключовий ризик — перенесення дефіцитного сигналу через міждержавні перетини. Якщо скорочення атомної генерації збігається з низькою вітровою генерацією та високим попитом на охолодження, спред між ринковими зонами може швидко змінитися.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Guardian.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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