Ірак залишиться в ОПЕК, але добиватиметься справедливої квоти видобутку

Обновлено: Июль 10, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Ірак залишиться в ОПЕК, але добиватиметься справедливої квоти видобутку

Reuters повідомило 9 липня, що Ірак не планує виходити з ОПЕК, але домагатиметься справедливої квоти видобутку. Про це в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya TV заявив прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді, повідомила його канцелярія.

Позиція Іраку важлива для балансу постачання нафти всередині ОПЕК

Ірак є другим за величиною виробником нафти в ОПЕК після Саудівської Аравії та одним із п’яти засновників організації. Reuters зазначає, що в червні повідомляло про розгляд Іраком варіанту виходу з ОПЕК, якщо група не дозволить Багдаду суттєво збільшити видобуток нафти.

Заява прем’єра змінює акцент: Багдад не ставить питання про вихід з організації, але наполягає на перегляді квоти. Для ринку це має значення через роль квот у регулюванні пропозиції сирої нафти. Якщо дискусія про квоти загострюється, учасники ринку уважніше оцінюють здатність ОПЕК утримувати узгоджену виробничу дисципліну.

У матеріалі Reuters не наведено нових числових параметрів бажаного збільшення видобутку Іраку. Тому ключовим фактом є не обсяг, а політична позиція Багдада: залишитися в ОПЕК і водночас вимагати справедливішого розподілу дозволених обсягів видобутку.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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