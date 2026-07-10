Ірак залишиться в ОПЕК, але добиватиметься справедливої квоти видобутку

Reuters повідомило 9 липня, що Ірак не планує виходити з ОПЕК, але домагатиметься справедливої квоти видобутку. Про це в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya TV заявив прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді, повідомила його канцелярія.

Позиція Іраку важлива для балансу постачання нафти всередині ОПЕК

Ірак є другим за величиною виробником нафти в ОПЕК після Саудівської Аравії та одним із п’яти засновників організації. Reuters зазначає, що в червні повідомляло про розгляд Іраком варіанту виходу з ОПЕК, якщо група не дозволить Багдаду суттєво збільшити видобуток нафти.

Заява прем’єра змінює акцент: Багдад не ставить питання про вихід з організації, але наполягає на перегляді квоти. Для ринку це має значення через роль квот у регулюванні пропозиції сирої нафти. Якщо дискусія про квоти загострюється, учасники ринку уважніше оцінюють здатність ОПЕК утримувати узгоджену виробничу дисципліну.

У матеріалі Reuters не наведено нових числових параметрів бажаного збільшення видобутку Іраку. Тому ключовим фактом є не обсяг, а політична позиція Багдада: залишитися в ОПЕК і водночас вимагати справедливішого розподілу дозволених обсягів видобутку.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.