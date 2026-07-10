Поповнення стратегічних резервів може додати до 664 тис. барелів на добу попиту

Обновлено: Июль 10, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Reuters повідомило 9 липня, що уряди можуть купувати мільйони барелів нафти до 2028 року для відновлення аварійних резервів, використаних після перебоїв, пов’язаних із війною США та Ірану. За оцінкою Kpler, поповнення резервів може додати до 664 тис. барелів на добу попиту до третього кварталу 2027 року.

Стратегічні закупівлі можуть частково поглинути очікуване зростання пропозиції після рішень ОПЕК+

За розрахунками Reuters на основі даних IEA, OPEC і Міністерства енергетики США, перебої через конфлікт вилучили з глобальних запасів близько 1,5 млрд барелів. Після порушення руху через Ормузьку протоку IEA координувала рекордне вивільнення 400 млн барелів. У той період Brent перевищував $126 за барель наприкінці квітня, а американська нафта наближалася до $120 за барель на початку березня.

Kpler оцінює, що додатковий попит на нафту для поповнення резервів може становити 506 тис. барелів на добу у четвертому кварталі 2026 року та зрости у 2027 році. Reuters зазначає, що такий попит може поглинути частину очікуваного профіциту, пов’язаного зі збільшенням видобутку ОПЕК+.

У США запаси стратегічного резерву за тиждень до 3 липня знизилися на 6,2 млн барелів — до 319,5 млн барелів, найнижчого рівня з квітня 1983 року. За словами міністра енергетики США Кріса Райта, за кожен вивільнений барель до резерву в середньому має повернутися 1,28 бареля. Мета — підняти запаси вище 400 млн барелів, а також розглядати рівень понад 500 млн барелів.

«Поповнення стратегічних резервів приведе до вищої цінової підлоги у 2027 році», — заявив керівник глобального напряму нафти в Energy Aspects Крістофер Гейнс.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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