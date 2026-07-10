Поповнення стратегічних резервів може додати до 664 тис. барелів на добу попиту

Reuters повідомило 9 липня, що уряди можуть купувати мільйони барелів нафти до 2028 року для відновлення аварійних резервів, використаних після перебоїв, пов’язаних із війною США та Ірану. За оцінкою Kpler, поповнення резервів може додати до 664 тис. барелів на добу попиту до третього кварталу 2027 року.

Стратегічні закупівлі можуть частково поглинути очікуване зростання пропозиції після рішень ОПЕК+

За розрахунками Reuters на основі даних IEA, OPEC і Міністерства енергетики США, перебої через конфлікт вилучили з глобальних запасів близько 1,5 млрд барелів. Після порушення руху через Ормузьку протоку IEA координувала рекордне вивільнення 400 млн барелів. У той період Brent перевищував $126 за барель наприкінці квітня, а американська нафта наближалася до $120 за барель на початку березня.

Kpler оцінює, що додатковий попит на нафту для поповнення резервів може становити 506 тис. барелів на добу у четвертому кварталі 2026 року та зрости у 2027 році. Reuters зазначає, що такий попит може поглинути частину очікуваного профіциту, пов’язаного зі збільшенням видобутку ОПЕК+.

У США запаси стратегічного резерву за тиждень до 3 липня знизилися на 6,2 млн барелів — до 319,5 млн барелів, найнижчого рівня з квітня 1983 року. За словами міністра енергетики США Кріса Райта, за кожен вивільнений барель до резерву в середньому має повернутися 1,28 бареля. Мета — підняти запаси вище 400 млн барелів, а також розглядати рівень понад 500 млн барелів.

«Поповнення стратегічних резервів приведе до вищої цінової підлоги у 2027 році», — заявив керівник глобального напряму нафти в Energy Aspects Крістофер Гейнс.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.