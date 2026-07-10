Copernicus підтвердив найспекотніший червень у Західній Європі: ризик погодинної волатильності зберігається

9 липня Reuters повідомив із посиланням на Copernicus Climate Change Service, що Західна Європа пережила найтепліший червень за всю історію спостережень. Середня температура регіону в червні становила 20,74°C, що більш ніж на 3°C вище за середній показник 1991–2020 років. Copernicus також зафіксував другий найтепліший червень у світі та рекордно високі червневі температури поверхні моря.

Reuters прямо зазначив, що екстремальна спека наприкінці місяця порушувала електропостачання і закривала школи. За даними національних органів, під час червневої хвилі спеки у Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландах було зафіксовано понад 4 700 надлишкових смертей.

Що це означає для ринку

Для ринку електроенергії цей факт важливий не як кліматична довідка, а як підтвердження повторюваного погодного режиму, який впливає на попит, доступність генерації та мережеву інфраструктуру. Якщо спека повторюється кілька разів за сезон, підвищується значення погодинного прогнозу, внутрішньодобового коригування та резервів гнучкості.

Головний ризик — систематичне недооцінювання спеки як фактора короткострокового ціноутворення. Для торгівлі це означає ризик небалансів, особливо в години, коли споживання на охолодження залишається високим, а сонячна генерація вже знижується.

«Червень 2026 року показав, наскільки глибоко змінюється клімат. Результат — дедалі інтенсивніші хвилі спеки, постійно теплий океан і зростання ризиків для людей, екосистем та інфраструктури в Європі й за її межами», — заявила Саманта Берджесс, стратегічна керівниця Європейського центру середньострокових прогнозів погоди.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.