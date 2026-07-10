Brent знизився до $76,10, але ризики для нафти й дизеля залишилися

Обновлено: Июль 10, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Brent знизився до $76,10, але ризики для нафти й дизеля залишилися

Reuters повідомило 9 липня, що ціни на нафту впали більш ніж на 2%, оскільки побоювання щодо інфляції та уповільнення економіки переважили ризики перебоїв у постачанні. Brent знизився на $1,92, або 2,5%, до $76,10 за барель, а WTI — на $1,61, або 2,2%, до $71,91.

Ринок нафти одночасно оцінює ризики попиту, Ормузької протоки та дизельного дефіциту

За даними Reuters, до війни через Ормузьку протоку проходило близько 20% світового постачання нафти. Після відновлення напруження ринок знову враховував ризики для морських потоків, але слабші очікування щодо попиту та інфляційний тиск стали сильнішими факторами для котирувань.

Напередодні Brent закрився на найвищому рівні з 19 червня, а WTI — з 22 червня. Проте 9 липня ціни знизилися після публікації економічних сигналів у США та протоколів Федеральної резервної системи, де було зафіксовано занепокоєння щодо інфляції. Reuters також зазначило, що заборона росії на експорт дизеля посилила побоювання щодо ринку нафтопродуктів.

Аналітики Goldman Sachs, яких цитує Reuters, оцінили, що нафтові потоки з Перської затоки після війни відновлювалися до понад 80% довоєнного рівня, але потім відкотилися до низьких 70% від нормального рівня. Для ринку це означає, що зниження нафтових котирувань не усуває логістичні та продуктові ризики, які впливають на дизельне пальне.

«Наші оцінки показують, що нафтові потоки з Перської затоки відновилися до понад 80% довоєнного рівня протягом десяти днів після перемир’я, але після останніх атак на танкери знизилися до низьких 70% від нормального рівня», — зазначили аналітики Goldman Sachs.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3084)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: