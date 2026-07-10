Brent знизився до $76,10, але ризики для нафти й дизеля залишилися

Reuters повідомило 9 липня, що ціни на нафту впали більш ніж на 2%, оскільки побоювання щодо інфляції та уповільнення економіки переважили ризики перебоїв у постачанні. Brent знизився на $1,92, або 2,5%, до $76,10 за барель, а WTI — на $1,61, або 2,2%, до $71,91.

Ринок нафти одночасно оцінює ризики попиту, Ормузької протоки та дизельного дефіциту

За даними Reuters, до війни через Ормузьку протоку проходило близько 20% світового постачання нафти. Після відновлення напруження ринок знову враховував ризики для морських потоків, але слабші очікування щодо попиту та інфляційний тиск стали сильнішими факторами для котирувань.

Напередодні Brent закрився на найвищому рівні з 19 червня, а WTI — з 22 червня. Проте 9 липня ціни знизилися після публікації економічних сигналів у США та протоколів Федеральної резервної системи, де було зафіксовано занепокоєння щодо інфляції. Reuters також зазначило, що заборона росії на експорт дизеля посилила побоювання щодо ринку нафтопродуктів.

Аналітики Goldman Sachs, яких цитує Reuters, оцінили, що нафтові потоки з Перської затоки після війни відновлювалися до понад 80% довоєнного рівня, але потім відкотилися до низьких 70% від нормального рівня. Для ринку це означає, що зниження нафтових котирувань не усуває логістичні та продуктові ризики, які впливають на дизельне пальне.

«Наші оцінки показують, що нафтові потоки з Перської затоки відновилися до понад 80% довоєнного рівня протягом десяти днів після перемир’я, але після останніх атак на танкери знизилися до низьких 70% від нормального рівня», — зазначили аналітики Goldman Sachs.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.