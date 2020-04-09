В Мінцифри представили освітній серіал про оплату комуналки онлайн

Міністерство цифрової трансформації представило освітній серіал “Як сплачувати комуналку онлайн”.

Про це сказала заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час презентації освітнього серіалу “Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома”.

“Хочемо презентувати вам новий серіал “Як сплачувати комуналку онлайн”, який вже сьогодні можна буде переглянути безкоштовно на платформі “Освіта. Дія”, — сказала Валерія Іонан.

Вона зазначила, що кожна родина щомісяця отримує комунальні рахунки, і тому вже час від черг перейти до оплати комунальних послуг онлайн — зі смартфона чи комп’ютера.

“Сучасні технології спрощують життя, мінімізують рутину. Але є завдання, які все ж залежать від нашої волі — навчитись застосовувати технології. І ми у Міністерстві цифрової трансформації вирішили, що не буде більш правильного моменту запустити освітній серіал з оплати комуналки, ніж в часи карантину”, — додала Валерія Іонан.

За її словами, у серіалі взяв участь заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк.

“Ми створили цей курс за підтримки компанії Portmone. Він складається із 7 серій. Ми не надавали переваги якомусь конкретному способу оплати рахунків, а оглядово запропонували найпопулярніші на ринку. Теми серій охоплюють оплату комунальних платежів на сайтах комунальних підприємств, за допомогою платіжного сервісу, на сайтах банків та за допомогою мобільних застосунків”, — зазначила Валерія Іонан.