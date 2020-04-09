В Мінцифри представили освітній серіал про оплату комуналки онлайн

Обновлено: Апрель 09, 2020. Тэги: , , , ,

В Мінцифри представили освітній серіал про оплату комуналки онлайн

Міністерство цифрової трансформації представило освітній серіал “Як сплачувати комуналку онлайн”.

Про це сказала заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час презентації освітнього серіалу “Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома”.

“Хочемо презентувати вам новий серіал “Як сплачувати комуналку онлайн”, який вже сьогодні можна буде переглянути безкоштовно на платформі “Освіта. Дія”, — сказала Валерія Іонан.

Вона зазначила, що кожна родина щомісяця отримує комунальні рахунки, і тому вже час від черг перейти до оплати комунальних послуг онлайн — зі смартфона чи комп’ютера.

“Сучасні технології спрощують життя, мінімізують рутину. Але є завдання, які все ж залежать від нашої волі — навчитись застосовувати технології. І ми у Міністерстві цифрової трансформації вирішили, що не буде більш правильного моменту запустити освітній серіал з оплати комуналки, ніж в часи карантину”, — додала Валерія Іонан.

За її словами, у серіалі взяв участь заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк.

“Ми створили цей курс за підтримки компанії Portmone. Він складається із 7 серій. Ми не надавали переваги якомусь конкретному способу оплати рахунків, а оглядово запропонували найпопулярніші на ринку. Теми серій охоплюють оплату комунальних платежів на сайтах комунальних підприємств, за допомогою платіжного сервісу, на сайтах банків та за допомогою мобільних застосунків”, — зазначила Валерія Іонан.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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