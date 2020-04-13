Электроэнергия в Украине подешевела до уровней ниже себестоимости — НКРЕКП

Обновлено: Апрель 13, 2020. Тэги: ,

Электроэнергия в Украине подешевела до уровней ниже себестоимости — НКРЕКП

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Украины, проводит расследование причин падения цены на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» (РДН) на 11 апреля по 606,26 гривны за МВт-ч, что является историческим минимум и находится ниже уровня себестоимости большинства видов генерации.

Передает Металлургпром. Об этом во время online-встречи, организованной Energy Club, сообщила член НКРЕКП Ольга Бабий.

«На прошлой неделе цена на рынке «на сутки вперед» достигла исторического минимума и была на уровне цены 2015 года — это была цена в пределах 600 гривен. Национальная комиссия вмешалась оперативно в эту ситуацию, мы разобрались, что происходит на рынке и сейчас ведем определенные расследования и проверки, почему так произошло», — сказала она.

Также Бабий признала, что именно растущее предложение электроэнергии из возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) приводит к падению цены на РДН.

«В этом году мы будем производить почти в 2 раза больше «зеленой» электроэнергии, которая нам обрушивает рынок — это 10 млрд кВт-ч», — добавила член регулятора.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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