ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: На международном нефтяном рынке идет спекуляция производными ценными бумагами (деривативами)

В понедельник, 20 апреля, цена американской нефти марки WTI обрушилась на сотни процентов до самой низкой цены за всю историю. По сообщеению Bloomberg, WTI упала до -38.40 долларов за баррель.

На самом деле это не реальная цена на нефть, а спекуляции производными ценными бумагами (деривативами) — такое мнение высказал директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин.



Мнение эксперта о ситуации на международном нефтяном рынке.

Обратите внимание, подешевел только ближайший фьючерс. Он экспирируется во вторник и его обвал обусловлен тем, что никто не хочет поставки физической нефти. Спекулянты закрывают майские позиции и уходят на июньские или другие фьючерсы. Это — биржевая игра.

Экспирация — завершение обращения срочных контрактов (фьючерсов и опционов) на бирже, исполнение обязательств по срочным контрактам. При этом на рынке наблюдается ситуация контанго, сигнализирующая об избытке предложения в краткосрочной перспективе, — контракты торгуются со значительным дисконтом к июньским фьючерсам. В тоже время июньские фьючерсы WTI стоят более 20 долларов, а сентябрьские — более 30 долларов. Цена на нефть Brent просела всего на пару долларов.

Тем не менее, обвал цен на майские фьючерсы показывает настроение инвесторов относительно ценовых перспектив нефти.

Полагаю, что уровень снижения спроса из-за короновируса и карантинных мероприятий заметно превосходит объемы снижения добычи нефти, которые согласовали участники встречи ОПЕК+. Тем более, что квотирование нефти согласно коммюнике стран — экспортеров нефти начнет действовать лишь с 1 мая. Поэтому в мае будет сохраняться значительный переизбыток нефти за счет апрельских поставок.

Для Украины в этой ситуации важен вывод о том, что биржевые цены не отражают соотношение спроса и предложения на реальную нефть. Число биржевых сделок, завершающихся поставками нефти составляет единицы процентов от всех сделок. Все остальные сделки – с «бумажной» нефтью. Поэтому биржевая цена показывает в большей мере ожидания финансовых спекулянтов.

Что будет в этом случае с компаниями, добывающими сланцевую нефть?

Поскольку в основе данного биржевого феномена лежат финансовые спекуляции, то к сланцевой нефти это имеет мало отношения. Однако, общее падение потребления нефтепродуктов из-за короновируса и низкий уровень цен на нефть негативно влияют на прибыльность нефтедобывающего бизнеса, вплоть до банкротства. Не следует исключать, что некоторые из них, воспользовавшись шумихой вокруг отрицательных цен, попробуют выбить для себя государственную помощь. Но связывать отрицательные цены с реальной поставкой нефти все же не следует.

Мне часто задают вопрос, а почему у нас цены на АЗС не реагируют на такие биржевые изменения. Вот бы приехать на заправку, залить полный бак, а тебе еще и доплачивают исходя из перерасчета минус 50 долларов за баррель нефти! В действительности цена нефти составляет лишь долю затрат при продаже нефтепродуктов. Большую часть составляют акцизный налог, НДС, логистика и накладные затраты АЗС.

С другой стороны, понятно, что падающем спросе все более критичным становится вопрос оптимизации топливной инфраструктуры. Образно говоря, лишних АЗС. По оценкам Центра Психея в Украине число АЗС в 5 раз превышает потребности рынка. Это затраты, которые закладываются в цену топлива и ложатся на плечи конечного потребителя.

Задача правительства Украины, с одной стороны, обеспечить рынок качественным топливом, соответствующим требованиям Технического регламента. С другой стороны, цена должна учитывать реальную покупательскую способность потребителя. Являясь инфраструктурным товаром, дешевые нефтепродукты являются важнейшей составляющей подъема национальной экономики.

Актуальным в сложившейся ситуации видится принятие в наискорейшие сроки Закона про Минимальные запасы нефти и нефтепродуктов, а также создание этих запасов при оптимальных ценах на нефть.

Первоочередным в сложившейся ситуации видится и обеспечение рентабельности украинской нефтегазодобычи. Это бюджетообразующие отрасли и тысячи рабочих мест, которых так не хватает стране из-за экономических последствий карантина.