«Укрнефтебурение» нарастило добычу газа

Обновлено: Апрель 27, 2020. Тэги: ,

«Укрнефтебурение» нарастило добычу газа

За 3 месяца 2020 года компанией ЧАО «ДК «Укрнефтебурение» было добыто 197 млн мприродного газа, что на 19% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Объем добычи нефти и конденсата увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 23,2тыс. тонн.

Сообщается на сайте компании.

В целом по Сахалинскому месторождению добыча газа за первый квартал 2020 года составила 226,3млн м3, добыча нефти и конденсата –24,6 тыс. тонн, что на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

 

  Газ, млн м3 Нефть/конденсат, тыс. т
I кв. 2020 I кв. 2019 % I кв. 2020 I кв. 2019 %
УНБ 196,9 165,9 19% 23,2 20,6 13%
Сахалинское месторождение 226,3 204,5 11% 24,6 22,1 11%

 

Объем добычи ЧАО «ДК «Укрнефтебурение» за март 2020 года составил 65,2 млн мприродного газа и 7,6 тыс. тонн – нефти и конденсата.

Ранее «Терминал» писал о том, что американских инвесторов могут заинтересовать добыча энергоносителей в Украине — Зеленский.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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