«Укрнефтебурение» нарастило добычу газа

За 3 месяца 2020 года компанией ЧАО «ДК «Укрнефтебурение» было добыто 197 млн м3 природного газа, что на 19% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Объем добычи нефти и конденсата увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 23,2тыс. тонн.
Сообщается на сайте компании.
В целом по Сахалинскому месторождению добыча газа за первый квартал 2020 года составила 226,3млн м3, добыча нефти и конденсата –24,6 тыс. тонн, что на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
|Газ, млн м3
|Нефть/конденсат, тыс. т
|I кв. 2020
|I кв. 2019
|%
|I кв. 2020
|I кв. 2019
|%
|УНБ
|196,9
|165,9
|19%
|23,2
|20,6
|13%
|Сахалинское месторождение
|226,3
|204,5
|11%
|24,6
|22,1
|11%
Объем добычи ЧАО «ДК «Укрнефтебурение» за март 2020 года составил 65,2 млн м3 природного газа и 7,6 тыс. тонн – нефти и конденсата.
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