«Укрнефтебурение» нарастило добычу газа

За 3 месяца 2020 года компанией ЧАО «ДК «Укрнефтебурение» было добыто 197 млн м3 природного газа, что на 19% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Объем добычи нефти и конденсата увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 23,2тыс. тонн.

Сообщается на сайте компании.

В целом по Сахалинскому месторождению добыча газа за первый квартал 2020 года составила 226,3млн м3, добыча нефти и конденсата –24,6 тыс. тонн, что на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Газ, млн м3 Нефть/конденсат, тыс. т I кв. 2020 I кв. 2019 % I кв. 2020 I кв. 2019 % УНБ 196,9 165,9 19% 23,2 20,6 13% Сахалинское месторождение 226,3 204,5 11% 24,6 22,1 11%

Объем добычи ЧАО «ДК «Укрнефтебурение» за март 2020 года составил 65,2 млн м3 природного газа и 7,6 тыс. тонн – нефти и конденсата.

Ранее «Терминал» писал о том, что американских инвесторов могут заинтересовать добыча энергоносителей в Украине — Зеленский.