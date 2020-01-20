Американских инвесторов могут заинтересовать добыча энергоносителей в Украине — Зеленский

Для американских инвестиций перспективными являются сферы добычи и газа в Украине, а также недвижимости, считает президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в интервью журналу Newsweek, пишет Корреспондент.

Он отметил, что сегодня Украина и США сотрудничают в космической сфере и атомной энергетике.

Президент указал, что для победы в борьбе с коррупцией Украина должна осуществить диджитализацию. «В этом у нас есть связь (со США), потому что в Украине много блестящих айтишников, а США — это мировой IT-центр. Сейчас украинцы стремятся работать в американских технологических компаниях, но мы хотели бы видеть больше украинских компаний, чтобы мы могли разрабатывать продукты здесь и продавать их миру», — сказал он.

При этом Зеленский отметил, что Украина работает над вопросом возможного введения двойного гражданства, чтобы, например, украинская диаспора в США могла свободно возвращаться в Украину.

«США являются нашим стратегическим партнером, и мы очень благодарны за поддержку, которую мы получаем, поскольку они пришли к нам на помощь в трудную минуту. Наша молодежь очень позитивно относится к США, и мы надеемся, что больше наших молодых людей смогут получить отличное образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире. Мы рады, что люди едут и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы наша диаспора в США могла свободно возвращаться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства», — сказал он.