Американских инвесторов могут заинтересовать добыча энергоносителей в Украине — Зеленский

Обновлено: Январь 20, 2020. Тэги: , , ,

Американских инвесторов могут заинтересовать добыча энергоносителей в Украине — Зеленский

Для американских инвестиций перспективными являются сферы добычи и газа в Украине, а также недвижимости, считает президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в интервью журналу Newsweek, пишет Корреспондент.
Он отметил, что сегодня Украина и США сотрудничают в космической сфере и атомной энергетике.

Президент указал, что для победы в борьбе с коррупцией Украина должна осуществить диджитализацию. «В этом у нас есть связь (со США), потому что в Украине много блестящих айтишников, а США — это мировой IT-центр. Сейчас украинцы стремятся работать в американских технологических компаниях, но мы хотели бы видеть больше украинских компаний, чтобы мы могли разрабатывать продукты здесь и продавать их миру», — сказал он.

При этом Зеленский отметил, что Украина работает над вопросом возможного введения двойного гражданства, чтобы, например, украинская диаспора в США могла свободно возвращаться в Украину.

«США являются нашим стратегическим партнером, и мы очень благодарны за поддержку, которую мы получаем, поскольку они пришли к нам на помощь в трудную минуту. Наша молодежь очень позитивно относится к США, и мы надеемся, что больше наших молодых людей смогут получить отличное образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире. Мы рады, что люди едут и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы наша диаспора в США могла свободно возвращаться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства», — сказал он.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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