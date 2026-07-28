Хорватія зберегла регулювання цін на пальне, але LPG подорожчав на 0,05 євро за кілограм

Обновлено: Июль 28, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Хорватія зберегла регулювання цін на пальне, але LPG подорожчав на 0,05 євро за кілограм

Croatia Week 27 липня повідомило, що уряд Хорватії на телефонному засіданні ухвалив заходи для продовження регулювання роздрібних цін на пальне. Нові граничні ціни передбачають зростання вартості бензину, дизелю, синього дизелю та LPG з 28 липня.

Регулювання стримує ціну, але не скасовує подорожчання LPG для споживачів

За повідомленням Croatia Week, уряд зменшив акцизи на дизельне пальне на 0,04 євро за літр і на бензин на 0,01 євро за літр. Також було знижено регульовані премії: на 0,01 євро за літр для бензину та дизелю, на 0,035 євро за літр для синього дизелю та на 0,02 євро за кілограм для LPG.

Максимальні роздрібні ціни в Хорватії розраховуються за формулою, що враховує базову ціну викопного пального за попередні 14 днів, регульовані премії та акцизні ставки. Така модель означає, що держава не встановлює довільну ціну, а коригує окремі складові формули, які впливають на кінцеву вартість.

За новими цінами бензин мав коштувати 1,62 євро за літр, що на 0,08 євро більше. Дизель — 1,75 євро за літр, на 0,16 євро більше. Синій дизель — 1,21 євро за літр, на 0,19 євро більше.

Для LPG встановлено окремі граничні ціни залежно від форми продажу. Скраплений нафтовий газ у великих резервуарах мав коштувати 1,28 євро за кілограм, а LPG у балонах — 1,86 євро за кілограм. В обох випадках зростання становить 0,05 євро за кілограм.

Для європейського ринку ця новина важлива тим, що показує практичну реакцію уряду країни ЄС на подорожчання пального: збереження формульного регулювання, корекцію акцизів і премій, але без повного блокування зростання кінцевої ціни для споживачів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Croatia Week.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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