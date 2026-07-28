Польща може знову повернути регулювання цін на пальне наприкінці серпня

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 27 липня заявив, що уряд може повторно втрутитися у ціни на пальне, якщо ринок знову стане нестабільним. Потенційний період дії заходу — останні два тижні літніх канікул, коли багато поляків повертатимуться з відпусток.

Польський уряд розглядає повернення регульованих цін як антикризовий інструмент для періоду високого попиту на пальне.

Reuters повідомило, що Польща може знову запровадити заходи для зниження цін на пальне, якщо волатильність на ринку збережеться. За словами прем’єр-міністра Дональда Туска, уряд може запропонувати рішення щонайменше на останні два тижні літніх канікул.

Польща вже вводила обмеження цін у березні після різкого зростання енергетичних цін, спричиненого війною США та Ізраїлю проти Ірану. Наприкінці минулого місяця уряд призупинив ці обмеження, оскільки напруженість на Близькому Сході знизилася, а ціни на нафту й газ стабілізувалися. Однак Reuters зазначає, що ціни знову різко зросли останніми тижнями, оскільки конфлікт триває.

Окремо правляча коаліція пропонувала оподаткувати надприбутки нафтогазових компаній, отримані завдяки зростанню маржі на тлі шоків постачання, спричинених війною на Близькому Сході. Очікувалося, що цей податок принесе бюджету 4 млрд злотих, або $1,06 млрд. Однак він не набув чинності, тому що президент Польщі Кароль Навроцький передав його на розгляд Конституційного трибуналу.

Для ринку бензину така новина важлива не через зміну фізичного балансу пального, а через державне втручання у роздрібну ціну. Якщо регулювання буде повернуто, воно впливатиме саме на кінцеву ціну для водіїв у період сезонного попиту.

«Якщо виявиться, що ситуація знову нестабільна, що ціни можуть ще раз зрости, ми запропонуємо рішення щодо повторного запровадження регульованих цін, щонайменше на останні два тижні літніх канікул», — заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.