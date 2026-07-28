Польща може знову повернути регулювання цін на пальне наприкінці серпня

Обновлено: Июль 28, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Польща може знову повернути регулювання цін на пальне наприкінці серпня

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 27 липня заявив, що уряд може повторно втрутитися у ціни на пальне, якщо ринок знову стане нестабільним. Потенційний період дії заходу — останні два тижні літніх канікул, коли багато поляків повертатимуться з відпусток.

Польський уряд розглядає повернення регульованих цін як антикризовий інструмент для періоду високого попиту на пальне.

Reuters повідомило, що Польща може знову запровадити заходи для зниження цін на пальне, якщо волатильність на ринку збережеться. За словами прем’єр-міністра Дональда Туска, уряд може запропонувати рішення щонайменше на останні два тижні літніх канікул.

Польща вже вводила обмеження цін у березні після різкого зростання енергетичних цін, спричиненого війною США та Ізраїлю проти Ірану. Наприкінці минулого місяця уряд призупинив ці обмеження, оскільки напруженість на Близькому Сході знизилася, а ціни на нафту й газ стабілізувалися. Однак Reuters зазначає, що ціни знову різко зросли останніми тижнями, оскільки конфлікт триває.

Окремо правляча коаліція пропонувала оподаткувати надприбутки нафтогазових компаній, отримані завдяки зростанню маржі на тлі шоків постачання, спричинених війною на Близькому Сході. Очікувалося, що цей податок принесе бюджету 4 млрд злотих, або $1,06 млрд. Однак він не набув чинності, тому що президент Польщі Кароль Навроцький передав його на розгляд Конституційного трибуналу.

Для ринку бензину така новина важлива не через зміну фізичного балансу пального, а через державне втручання у роздрібну ціну. Якщо регулювання буде повернуто, воно впливатиме саме на кінцеву ціну для водіїв у період сезонного попиту.

«Якщо виявиться, що ситуація знову нестабільна, що ціни можуть ще раз зрости, ми запропонуємо рішення щодо повторного запровадження регульованих цін, щонайменше на останні два тижні літніх канікул», — заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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