EIA зафіксувала зниження спотових цін на бензин RBOB при високому crack spread

Обновлено: Июль 28, 2026. Тэги: , , , , , , ,

EIA зафіксувала зниження спотових цін на бензин RBOB при високому crack spread

У щоденному зрізі цін за 27 липня EIA навела дані закриття 24 липня: Brent становив $100,31 за барель, WTI — $91,74 за барель, бензин RBOB у New York Harbor — $3,34 за галон. Індикатор 3:2:1 crack spread на Gulf Coast становив $61,13 за барель.

Навіть за денного зниження цін на нафту й бензин маржа переробки залишалася високою, що показує напруження на ринку нафтопродуктів.

U.S. Energy Information Administration 27 липня опублікувала щоденний зріз оптових і роздрібних цін на енергоресурси. Дані охоплюють спотові ціни на закриття 24 липня, оскільки щоденна сторінка EIA оновлюється в робочі дні та подає останній доступний ринковий зріз.

За даними EIA, Brent на закритті 24 липня становив $100,31 за барель, зниження за день — 4,8%. WTI становив $91,74 за барель, зниження — 1,4%. Louisiana Light оцінювався у $93,99 за барель, зниження — 1,7%.

Для бензину RBOB, який використовується як біржовий індикатор бензинового ринку США, ціна в New York Harbor становила $3,34 за галон, зниження — 2,6%. На Gulf Coast бензин RBOB коштував $3,43 за галон, зниження — 2,3%, у Los Angeles — $3,61 за галон, зниження — 1,4%.

Окремо EIA подала 3:2:1 crack spread для Gulf Coast на рівні $61,13 за барель, зі зниженням на 4,2%. Crack spread — це різниця між ціною сирої нафти та вартістю вироблених із неї нафтопродуктів; він є короткостроковим індикатором маржі НПЗ, хоча не враховує всі змінні й постійні витрати.

Роздрібна середня ціна regular gasoline у США становила $4,11 за галон, зміна — +0,1%, а дизелю — $5,28 за галон, зміна — +0,7%. Для глобального ринку ці індикатори важливі як орієнтир співвідношення між нафтою, бензином і переробною маржею.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.

Автор:

(Всего статей: 3291)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: