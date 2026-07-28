EIA зафіксувала зниження спотових цін на бензин RBOB при високому crack spread

У щоденному зрізі цін за 27 липня EIA навела дані закриття 24 липня: Brent становив $100,31 за барель, WTI — $91,74 за барель, бензин RBOB у New York Harbor — $3,34 за галон. Індикатор 3:2:1 crack spread на Gulf Coast становив $61,13 за барель.

Навіть за денного зниження цін на нафту й бензин маржа переробки залишалася високою, що показує напруження на ринку нафтопродуктів.

U.S. Energy Information Administration 27 липня опублікувала щоденний зріз оптових і роздрібних цін на енергоресурси. Дані охоплюють спотові ціни на закриття 24 липня, оскільки щоденна сторінка EIA оновлюється в робочі дні та подає останній доступний ринковий зріз.

За даними EIA, Brent на закритті 24 липня становив $100,31 за барель, зниження за день — 4,8%. WTI становив $91,74 за барель, зниження — 1,4%. Louisiana Light оцінювався у $93,99 за барель, зниження — 1,7%.

Для бензину RBOB, який використовується як біржовий індикатор бензинового ринку США, ціна в New York Harbor становила $3,34 за галон, зниження — 2,6%. На Gulf Coast бензин RBOB коштував $3,43 за галон, зниження — 2,3%, у Los Angeles — $3,61 за галон, зниження — 1,4%.

Окремо EIA подала 3:2:1 crack spread для Gulf Coast на рівні $61,13 за барель, зі зниженням на 4,2%. Crack spread — це різниця між ціною сирої нафти та вартістю вироблених із неї нафтопродуктів; він є короткостроковим індикатором маржі НПЗ, хоча не враховує всі змінні й постійні витрати.

Роздрібна середня ціна regular gasoline у США становила $4,11 за галон, зміна — +0,1%, а дизелю — $5,28 за галон, зміна — +0,7%. Для глобального ринку ці індикатори важливі як орієнтир співвідношення між нафтою, бензином і переробною маржею.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.