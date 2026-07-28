Європа входить у сезон накопичення запасів із тоншими паливними буферами

Обновлено: Июль 28, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Європа входить у сезон накопичення запасів із тоншими паливними буферами

Європа стикається з напруженням у дизельному сегменті, який також важливий для опалювального пального. Європейські дизельні запаси перебувають на найнижчому рівні з 2022 року, а дизельний попит у квітні знизився більш ніж на 6% — до 5,53 млн барелів на добу.

Скорочення запасів дизелю й опалювального пального підсилює загальний ризик для ринку нафтопродуктів Європи перед зимовим сезоном.

Reuters повідомив, що Європа підходить до зимового сезону з крихкими енергетичними буферами. Основний фокус матеріалу — газ, дизель і опалювальне пальне, але для ринку бензинів це також важливо, оскільки всі ці продукти конкурують за потужності переробки, логістику та імпортні маршрути.

За даними Reuters, газ забезпечує близько 30% побутового опалювального попиту Європи, а нафта — приблизно 10%. Європейські підземні газові сховища заповнені приблизно на 55%, що є найнижчим рівнем для цього періоду року з 2021-го. Імпорт LNG у Європу в липні має становити лише 6,3 млн тонн — найнижчий рівень із вересня 2024 року, за даними Kpler.

У дизельному сегменті, за оцінкою Reuters, Європа стикається з одним із найгостріших осередків енергетичного напруження. Регіон сильно залежить від імпорту дизелю, а цей продукт одночасно використовується в транспорті, промисловості та як сировина для опалювального пального. У літні місяці споживачі й дистриб’ютори зазвичай накопичують запаси перед холодним сезоном, але цього року запаси скорочуються.

Європейські дизельні запаси перебувають на найнижчому рівні з 2022 року. У США, найбільшого експортера дизелю у світі, запаси в травні падали до 23-річного мінімуму, а за тиждень до 17 липня відновилися приблизно на 10%, за даними EIA.

Reuters також зазначає, що європейські дизельні crack spreads нещодавно піднялися до рекордних майже $65 за барель. Попит на дизель у Європі в квітні знизився більш ніж на 6% — до 5,53 млн барелів на добу, за даними Міжнародного енергетичного агентства.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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