Європа входить у сезон накопичення запасів із тоншими паливними буферами

Європа стикається з напруженням у дизельному сегменті, який також важливий для опалювального пального. Європейські дизельні запаси перебувають на найнижчому рівні з 2022 року, а дизельний попит у квітні знизився більш ніж на 6% — до 5,53 млн барелів на добу.

Скорочення запасів дизелю й опалювального пального підсилює загальний ризик для ринку нафтопродуктів Європи перед зимовим сезоном.

Reuters повідомив, що Європа підходить до зимового сезону з крихкими енергетичними буферами. Основний фокус матеріалу — газ, дизель і опалювальне пальне, але для ринку бензинів це також важливо, оскільки всі ці продукти конкурують за потужності переробки, логістику та імпортні маршрути.

За даними Reuters, газ забезпечує близько 30% побутового опалювального попиту Європи, а нафта — приблизно 10%. Європейські підземні газові сховища заповнені приблизно на 55%, що є найнижчим рівнем для цього періоду року з 2021-го. Імпорт LNG у Європу в липні має становити лише 6,3 млн тонн — найнижчий рівень із вересня 2024 року, за даними Kpler.

У дизельному сегменті, за оцінкою Reuters, Європа стикається з одним із найгостріших осередків енергетичного напруження. Регіон сильно залежить від імпорту дизелю, а цей продукт одночасно використовується в транспорті, промисловості та як сировина для опалювального пального. У літні місяці споживачі й дистриб’ютори зазвичай накопичують запаси перед холодним сезоном, але цього року запаси скорочуються.

Європейські дизельні запаси перебувають на найнижчому рівні з 2022 року. У США, найбільшого експортера дизелю у світі, запаси в травні падали до 23-річного мінімуму, а за тиждень до 17 липня відновилися приблизно на 10%, за даними EIA.

Reuters також зазначає, що європейські дизельні crack spreads нещодавно піднялися до рекордних майже $65 за барель. Попит на дизель у Європі в квітні знизився більш ніж на 6% — до 5,53 млн барелів на добу, за даними Міжнародного енергетичного агентства.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.