Добыча «Укрнафты» увеличилась

По оперативным данным, в марте-апреле 2020 года ПАО «Укрнафта» добыло 257,2 тыс. т нефти и конденсата и 200,8 млн м3 газа, что, соответственно, на 1% и 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Среднесуточные показатели добычи углеводородов в марте-апреле составили 4,22 тыс. т нефти и конденсата и 3,29 млн м3 газа, несколько увеличившись по сравнению с показателями прошлого года.

Информирует сайт ПАО «Укрнафта».

Компании удалось достичь положительных производственных результатов в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов благодаря ряду операций на имеющемся фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования.

В целом, за первый квартал 2020 года «Укрнафта» завершила капитальный ремонт (КРС) на 38 скважинах, провела 8 операций по интенсификации добычи и вывела из бездействия 59 скважин.

Среднесуточные показатели добычи Март2020 Март2019 Год к году, % Апрель2020 Апрель2019 Год к году, % Производство нефти и конденсата, тыс. т 4,2 4,16 0,96 4,23 4,19 0,95 Производство газа, млн м3 3,25 3,23 0,62 3,33 3,14 6,05

Ранее «Терминал» писал, что «Укрнефтебурение» нарастило добычу газа.