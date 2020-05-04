Добыча «Укрнафты» увеличилась

Обновлено: Май 04, 2020. Тэги: , ,

Добыча «Укрнафты» увеличилась

По оперативным данным, в марте-апреле 2020 года ПАО «Укрнафта» добыло 257,2 тыс. т нефти и конденсата и 200,8 млн м3 газа, что, соответственно, на 1% и 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Среднесуточные показатели добычи углеводородов в марте-апреле составили 4,22 тыс. т нефти и конденсата и 3,29 млн м3 газа, несколько увеличившись по сравнению с показателями прошлого года.

Информирует сайт  ПАО «Укрнафта».

Компании удалось достичь положительных производственных результатов в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов благодаря ряду операций на имеющемся фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования.

В целом, за первый квартал 2020 года «Укрнафта» завершила капитальный ремонт (КРС) на 38 скважинах, провела 8 операций по интенсификации добычи и вывела из бездействия 59 скважин.

Среднесуточные показатели добычи Март2020 Март2019 Год к году, % Апрель2020 Апрель2019 Год к году, %
Производство нефти и конденсата, тыс. т 4,2 4,16 0,96 4,23 4,19 0,95
Производство газа, млн м3 3,25 3,23 0,62 3,33 3,14 6,05

Ранее «Терминал» писал, что  «Укрнефтебурение» нарастило добычу газа.

Автор:

(Всего статей: 17355)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: