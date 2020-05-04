Добыча «Укрнафты» увеличилась

По оперативным данным, в марте-апреле 2020 года ПАО «Укрнафта» добыло 257,2 тыс. т нефти и конденсата и 200,8 млн м3 газа, что, соответственно, на 1% и 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Среднесуточные показатели добычи углеводородов в марте-апреле составили 4,22 тыс. т нефти и конденсата и 3,29 млн м3 газа, несколько увеличившись по сравнению с показателями прошлого года.
Информирует сайт ПАО «Укрнафта».
Компании удалось достичь положительных производственных результатов в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов благодаря ряду операций на имеющемся фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования.
В целом, за первый квартал 2020 года «Укрнафта» завершила капитальный ремонт (КРС) на 38 скважинах, провела 8 операций по интенсификации добычи и вывела из бездействия 59 скважин.
|Среднесуточные показатели добычи
|Март2020
|Март2019
|Год к году, %
|Апрель2020
|Апрель2019
|Год к году, %
|Производство нефти и конденсата, тыс. т
|4,2
|4,16
|0,96
|4,23
|4,19
|0,95
|Производство газа, млн м3
|3,25
|3,23
|0,62
|3,33
|3,14
|6,05
Ранее «Терминал» писал, что «Укрнефтебурение» нарастило добычу газа.