НКРЭКУ представила два сценария решения проблем с «зеленой» энергетикой

НКРЭКУ представила два возможных сценария решения проблемы в «зеленой» энергетике. Первый сценарий – более жесткий, второй – помягче, но со своими нюансами. Об этом сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко 5 мая на круглом столе с народными депутатами и врио министра энергетики Ольгой Буславец.



Информирует Ліга.Бізнес.

Первый сценарий, согласно презентации регулятора, предполагает девять шагов, направленных, чтобы решить проблему неконтролируемого роста возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Среди них, в частности, запрет строительства новых «зеленых» электростанций пока не будут построены в Украине дополнительные маневренные мощности. Также регулятором предлагается снизить для всех объектов ВИЭ «зеленый» тариф до 8-9 евроцентов, ввести 100% ответственность за небалансы и ограничивать без компенсаций 20% их производства.



Среди других предложенных шагов НКРЭКУ – отмена льготной категории потребления до 100 кВт-ч для населения с 2021 года (если потребитель потребляет в течение месяца меньше 100 кВт-ч, за один киловатт электроэнергии он платить 90 коп/кВт-ч, если больше – 1,7 грн), а также создание стратегического резерва в 7 млрд грн, заложив эти деньги в тариф на передачу электроэнергии для Укрэнерго.

Второй вариант, в частности, предполагает семь шагов. Он по словам, Коваленко, более мягкий, но также предполагает запрет на строительство новых «зеленых» электростанций и создание 7 млрд грн резерва.

Также этим сценарием предлагается обрезать «зеленый» тариф для на СЭС на 30%, а для – на 15%, ввести ответственность за небалансы и 20% ограничения производства без оплаты.

Кроме того, второй вариант также предполагает отмену льготного потребления электроэнергии для населения, но не с 2021 года, а с июля 2020-го.

Ранее «Терминал» писал о том, что правительство постоянно находится в диалоге с инвесторами и ищет компромисс по «зеленому» тарифу.