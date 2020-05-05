НКРЭКУ представила два сценария решения проблем с «зеленой» энергетикой

Обновлено: Май 05, 2020. Тэги: , ,

НКРЭКУ представила два сценария решения проблем с «зеленой» энергетикой

НКРЭКУ представила два возможных сценария решения проблемы в «зеленой» энергетике. Первый сценарий – более жесткий, второй – помягче, но со своими нюансами. Об этом сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко 5 мая на круглом столе с народными депутатами и врио министра энергетики Ольгой Буславец.

Информирует Ліга.Бізнес.

Первый сценарий, согласно презентации регулятора, предполагает девять шагов, направленных, чтобы решить проблему неконтролируемого роста возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Среди них, в частности, запрет строительства новых «зеленых» электростанций пока не будут построены в Украине дополнительные маневренные мощности. Также регулятором предлагается снизить для всех объектов ВИЭ «зеленый» тариф до 8-9 евроцентов, ввести 100% ответственность за небалансы и ограничивать без компенсаций 20% их производства.

Среди других предложенных шагов НКРЭКУ – отмена льготной категории потребления до 100 кВт-ч для населения с 2021 года (если потребитель потребляет в течение месяца меньше 100 кВт-ч, за один киловатт электроэнергии он платить 90 коп/кВт-ч, если больше – 1,7 грн), а также создание стратегического резерва в 7 млрд грн, заложив эти деньги в тариф на передачу электроэнергии для Укрэнерго.

Второй вариант, в частности, предполагает семь шагов. Он по словам, Коваленко, более мягкий, но также предполагает запрет на строительство новых «зеленых» электростанций и создание 7 млрд грн резерва.

Также этим сценарием предлагается обрезать «зеленый» тариф для на СЭС на 30%, а для – на 15%, ввести ответственность за небалансы и 20% ограничения производства без оплаты.
Кроме того, второй вариант также предполагает отмену льготного потребления электроэнергии для населения, но не с 2021 года, а с июля 2020-го.  

Ранее «Терминал» писал о том, что правительство постоянно находится в диалоге с инвесторами и ищет компромисс по «зеленому» тарифу.

 

Автор:

(Всего статей: 8409)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: