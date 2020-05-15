Беларусь купила первую партию нефти в США

Беларусь, объявившая о планах диверсификации нефтяных поставок на фоне конфликта с Россией в начале года, приобрела первую партию американской нефти, сообщил представитель Белнефтехима в пятницу.

Передает Рейтер.

“Это первый танкер”, — сказал представитель концерна.

Прибытие танкера с 80.000 тонн нефти сорта Bakken ожидается в порт Клайпеды в начале июня, после чего нефть будет доставлена по железной дороге на НПЗ Нафтан.

“Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства”, — заявил в специальном комментарии министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Ранее «Терминал» писал, что Белоруссия купила первый танкер нефти у Саудовской Аравии с поставкой в мае.