Белоруссия купила первый танкер нефти у Саудовской Аравии с поставкой в мае

Беларусь впервые купила 80.000 тонн нефти сорта Arab Light с поставкой в порт Клайпеда в начале мая у национальной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Передает Рейтер со ссылкой на Белнефтехим.

Партия нефти Arab Light объемом 80.000 тонн с отгрузкой из порта Сиди Керир 27 апреля направляется на танкере Ionic Astrapi в Клайпеду на терминал Klaipedos Nafta и должна прибыть в порт 11 мая, по данным системы слежения за судами в терминале Refinitiv Eikon.

Поставка арабской нефти в Беларусь произойдет, несмотря на восстановление поставок в республику сырья из РФ по нефтепроводу “Дружба”, что может свидетельствовать о планах Минска продолжить политику диверсификации поставщиков сырья в условиях обвала мировых цен на углеводороды.

Ранее «Терминал» писал о том, что Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи.