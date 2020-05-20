Попит на «теплі кредити» зростає

За тиждень банки надали понад 50 млн грн родинам на енергоощадні заходи у приватних будинках та понад 28 млн грн для ОСББ на утеплення багатоповерхівок.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

«Все більше родин долучаються до програми «теплих кредитів», щоб зробити оселі енергоефективними та менше сплачувати за комунальні послуги. Так, минулого тижня банки видали близько 80 млн грн «теплих кредитів», що більше ніж позаминулого тижня та навіть за весь квітень», — йдеться у повідомленні.

З початку дії програми у 2020 році нею вже встигли скористатися 370 ОСББ, залучивши понад 110 млн грн кредитів на заходи з енергоефективності.

Як свідчать результати оцінки програми, представлені Держенергоефективності із партнерами восени минулого року, середня річна економія споживання тепла для ОСББ становить 20%, газу – 10%, а електроенергії – 9%.

Читайте в «Терміналі», державна програма «теплих кредитів» діє для всіх охочих заощаджувати та менше сплачувати за комунальні платіжки. Так, із 27 по 30 квітня ц.р. державні банки видали більше 40 млн грн «теплих кредитів» для населення та ОСББ, які планують енергоефективні заходи у цьому році.