Иран, кроме топлива, доставил Венесуэле оборудование для НПЗ, на пути второй танкер

Обновлено: Май 26, 2020. Тэги: , , ,

Иран, кроме топлива, доставил Венесуэле оборудование для НПЗ, на пути второй танкер

Первый иранский танкер, помимо топлива, доставил в Венесуэлу оборудование, что позволит повысить переработку и производство нефти в стране.

Об этом заявил вице-президент латиноамериканской страны по экономике Тарек Эль-Айссами, пишет Прайм.

«Иранские суда привозят топливо, присадки, запасные части и другое оборудование, чтобы увеличить наши мощности по переработке и производству нефти», — заявил он на церемонии прибытия танкера к НПЗ Эль-Палито. Слова Эль-Айссами приводит министерство промышленности Венесуэлы, которое он курирует и возглавляет.

Танкер Fortune прибыл в Венесуэлу 23 мая (24 мая по мск). В первой половине дня понедельника в территориальные воды страны зашел второй корабль – Forest. Его, как и первый танкер, сопровождает военная авиация Венесуэлы, сообщили вооруженные силы страны.

«По прибытии в исключительную экономическую зону Венесуэлы в сопровождении военного патруля он направляется в один из портов этой страны», — отметило, в свою очередь, посольство Ирана в Венесуэле.

Всего к берегам страны прибудет пять кораблей.

Ранее «Терминал» писал, первый из пяти иранских кораблей с топливом прибыл в Венесуэлу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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