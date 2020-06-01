Рубрика | Др. страны, Нефть

ОПЕК и РФ обсуждают продление рекордного сокращения добычи нефти на 1-2 месяца — Рейтер

Обновлено: Июнь 01, 2020. Тэги:

ОПЕК и РФ обсуждают продление рекордного сокращения добычи нефти на 1-2 месяца — Рейтер

ОПЕК и Россия приближаются к компромиссу в вопросе о том, на сколько могут быть продлены текущие договоренности о сокращении добычи нефти, и сейчас обсуждают предложение о продлении ограничений на один-два месяца.

Передает  Рейтер со ссылкой на  два источника в ОПЕК+.

Участники ограничительной сделки ОПЕК+ в борьбе с резким падением спроса из-за влияния пандемии коронавируса договорились сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки на период с мая по июнь, после чего условились постепенно снижать ограничения вплоть до весны 2022 года.

На прошлой неделе источники в ОПЕК+ сообщили, что Саудовская Аравия и некоторые другие страны-участницы картеля ОПЕК обсуждают возможность продления действующих в мае и июне квот на нефтедобычу до конца 2020 года, однако пока не получили поддержку от партнёра по пакту ОПЕК+ — России.

Ранее «Терминал» писал что, страны ОПЕК начали обсуждать идею продлить квоты на добычу до конца 20г.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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