ОПЕК и РФ обсуждают продление рекордного сокращения добычи нефти на 1-2 месяца — Рейтер

ОПЕК и Россия приближаются к компромиссу в вопросе о том, на сколько могут быть продлены текущие договоренности о сокращении добычи нефти, и сейчас обсуждают предложение о продлении ограничений на один-два месяца.

Передает Рейтер со ссылкой на два источника в ОПЕК+.

Участники ограничительной сделки ОПЕК+ в борьбе с резким падением спроса из-за влияния пандемии коронавируса договорились сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки на период с мая по июнь, после чего условились постепенно снижать ограничения вплоть до весны 2022 года.

На прошлой неделе источники в ОПЕК+ сообщили, что Саудовская Аравия и некоторые другие страны-участницы картеля ОПЕК обсуждают возможность продления действующих в мае и июне квот на нефтедобычу до конца 2020 года, однако пока не получили поддержку от партнёра по пакту ОПЕК+ — России.

Ранее «Терминал» писал что, страны ОПЕК начали обсуждать идею продлить квоты на добычу до конца 20г.