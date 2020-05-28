Страны ОПЕК начали обсуждать идею продлить квоты на добычу до конца 20г — Рейтер

Саудовская Аравия и некоторые другие страны-участницы картеля ОПЕК обсуждают возможность продления действующих в мае и июне квот на нефтедобычу до конца 2020 года, однако пока не получили поддержку от партнёра по пакту ОПЕК+ — России.
Сообщает Рейтер.
Участники ограничительной сделки ОПЕК+ в борьбе с резким падением спроса из-за влияния пандемии коронавируса договорились сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки на период с мая по июнь, после чего условились постепенно снижать ограничения вплоть до весны 2022 года.
Несколько источников из стран, участвующих в пакте ОПЕК+, сказали Рейтер, что Саудовская Аравия инициировала обсуждение возможности продления максимального сокращения добычи до конца 2020 года.