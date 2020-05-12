Рубрика | Др. страны, Нефть

Цены на нефть растут после обещания С.Аравии усилить сокращение добычи

Обновлено: Май 12, 2020. Тэги: , ,

Цены на нефть растут после обещания С.Аравии усилить сокращение добычи

Цены на нефть выросли во вторник после неожиданного сообщения Саудовской Аравии о намерении углубить сокращение производства в июне в попытке помочь снизить избыток на мировом рынке, усугублявшийся по мере того, как спрос на топливо упал из-за пандемии коронавируса.

Передает Рейтер.

Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило в понедельник, что поручило госнефтекомпании Aramco в июне добровольно сократить добычу еще на один миллион баррелей в сутки в дополнение к объему сокращений, которые королевство взяло на себя в рамках соглашения ОПЕК+.

 Дополнительное ограничение добычи нефти призвано ускорить сокращение глобального избытка предложения и восстановление баланса на рынке, сообщил Рейтер министр энергетики королевства.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,43% до $30,36 к 16.00 по Киеву, на американскую легкую нефть WTI — на 5,34% до $25,44.

Ранее «Терминал» сообщал, что С.Аравия готова пойти на дополнительные меры с другими участниками ОПЕК+ для стабилизации рынка нефти.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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