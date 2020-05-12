Цены на нефть растут после обещания С.Аравии усилить сокращение добычи

Цены на нефть выросли во вторник после неожиданного сообщения Саудовской Аравии о намерении углубить сокращение производства в июне в попытке помочь снизить избыток на мировом рынке, усугублявшийся по мере того, как спрос на топливо упал из-за пандемии коронавируса.

Передает Рейтер.

Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило в понедельник, что поручило госнефтекомпании Aramco в июне добровольно сократить добычу еще на один миллион баррелей в сутки в дополнение к объему сокращений, которые королевство взяло на себя в рамках соглашения ОПЕК+.

Дополнительное ограничение добычи нефти призвано ускорить сокращение глобального избытка предложения и восстановление баланса на рынке, сообщил Рейтер министр энергетики королевства.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,43% до $30,36 к 16.00 по Киеву, на американскую легкую нефть WTI — на 5,34% до $25,44.

Ранее «Терминал» сообщал, что С.Аравия готова пойти на дополнительные меры с другими участниками ОПЕК+ для стабилизации рынка нефти.