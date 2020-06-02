За три місяці 2020 року прибуток Групи Нафтогаз склав 3,2 млрд грн

Обновлено: Июнь 02, 2020. Тэги: ,

За три місяці 2020 року прибуток Групи Нафтогаз склав 3,2 млрд грн

Консолідований чистий прибуток Групи Нафтогаз за три місяці, що закінчилися 31 березня 2020 року, склав 3,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Основні результати 1 кв. 2020 року:

· видобуто 3,9 млрд куб. м і реалізовано 6,3 млрд куб. м природного газу;

· відбулося суттєве падіння цін на нафту і газ;

· чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, склали 10,9 млрд грн;

· вільний грошовий потік становив (16,9) млрд грн з урахуванням 23,2 млрд грн інвестицій в облігації внутрішньої державної позики зі строком погашення у червні 2020 року;

· загальна сума податків, сплачених до державного бюджету, склала 24,1 млрд грн;

· з 1 січня 2020 року припинилися поточні зобов’язання Нафтогазу щодо управління майном, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

млрд грн
1 кв. 2019
1 кв. 2020
різниця
Чистий прибуток від діяльності, що продовжується
16,0
3,2
(12,8)
Результат сегментів – скоригований показник EBITDA
37,8
8,0
(29,8)
Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, що продовжується
27,9
10,9
(17,0)
Вільний грошовий потік від діяльності, що продовжується
14,1
(16,9)
(31,0)
Капітальні інвестиції
11,4
3,8
(7,6)
31.12. 2019
31.03. 2020
різниця
Чистий борг
42,6
43,4
0,8
Коефіцієнт фінансового важелю (співвідношення боргу до капіталу), %
9,8%
12,4%
2,6

Фінансовий директор групи Нафтогаз Петер ван Дріл прокоментував: “Криза, спричинена Covid-19, та макроекономічне середовище з різким падінням цін на газ у цьому кварталі ставлять нас у складні умови.

Рух грошових коштів від операційної діяльності у першому кварталі становив 10,9 млрд грн проти 28,0 млрд грн за аналогічний період минулого року, без урахування припиненої діяльності. На результати значно вплинуло падіння цін і попиту на газ. Ми скорочуємо витрати й дотримуємося дисципліни в управлінні капіталом. Наш фінансовий стан стабільний з часткою зобов’язань на рівні 12,4%”.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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