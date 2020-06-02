За три місяці 2020 року прибуток Групи Нафтогаз склав 3,2 млрд грн

Консолідований чистий прибуток Групи Нафтогаз за три місяці, що закінчилися 31 березня 2020 року, склав 3,2 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Основні результати 1 кв. 2020 року:
· видобуто 3,9 млрд куб. м і реалізовано 6,3 млрд куб. м природного газу;
· відбулося суттєве падіння цін на нафту і газ;
· чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, склали 10,9 млрд грн;
· вільний грошовий потік становив (16,9) млрд грн з урахуванням 23,2 млрд грн інвестицій в облігації внутрішньої державної позики зі строком погашення у червні 2020 року;
· загальна сума податків, сплачених до державного бюджету, склала 24,1 млрд грн;
· з 1 січня 2020 року припинилися поточні зобов’язання Нафтогазу щодо управління майном, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
|млрд грн
|
1 кв. 2019
|
1 кв. 2020
|
різниця
|Чистий прибуток від діяльності, що продовжується
|
16,0
|
3,2
|
(12,8)
|Результат сегментів – скоригований показник EBITDA
|
37,8
|
8,0
|
(29,8)
|Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, що продовжується
|
27,9
|
10,9
|
(17,0)
|Вільний грошовий потік від діяльності, що продовжується
|
14,1
|
(16,9)
|
(31,0)
|Капітальні інвестиції
|
11,4
|
3,8
|
(7,6)
|
31.12. 2019
|
31.03. 2020
|
різниця
|Чистий борг
|
42,6
|
43,4
|
0,8
|Коефіцієнт фінансового важелю (співвідношення боргу до капіталу), %
|
9,8%
|
12,4%
|
2,6
Фінансовий директор групи Нафтогаз Петер ван Дріл прокоментував: “Криза, спричинена Covid-19, та макроекономічне середовище з різким падінням цін на газ у цьому кварталі ставлять нас у складні умови.
Рух грошових коштів від операційної діяльності у першому кварталі становив 10,9 млрд грн проти 28,0 млрд грн за аналогічний період минулого року, без урахування припиненої діяльності. На результати значно вплинуло падіння цін і попиту на газ. Ми скорочуємо витрати й дотримуємося дисципліни в управлінні капіталом. Наш фінансовий стан стабільний з часткою зобов’язань на рівні 12,4%”.