ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: Текущий рост цен на нефть был прогнозируемым — Сапегин

После резкого снижения в цене, нефть в последнее время резко же идет в гору. Директор Научно-технического центра «Психея» Сергей Сапегин высказал мнение, что это – прогнозируемо, но рост может быть ситуативным. К тому же, формируются новые тренды, которые способны негативно повлиять на восстановление потребления нефтепродуктов.

Об этом пишет издание «Комментарии».

«Текущий рост цен на нефть был прогнозируемым. Главная причина в снятии/ослаблении странами карантинных мер по борьбе с короновирусом. Биржевые спекулянты ожидают восстановления спроса на нефтяное сырье, а некоторые эксперты даже допускают в ближайшие месяцы дефицит нефти на мировом рынке.

Однако, ситуация на нефтяном небосклоне не столь безоблачная для стран-экспортеров. Дело в том, что встреча министров ОПЕК и ОПЕК+ в очередной раз переносится, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки. Несмотря на создание специального органа по мониторингу объемов добычи нефти подписантами меморандума, остается много белых пятен, связанных с реальными объемами поставок нефти на мировой рынок. Отмечая последнее время рост спроса на нефть, участники рынка не могут в полной мере оценить меру восстановления потребления нефтепродуктов и, главное, чем это восстановление обусловлено.

С одной стороны, можно говорить о составляющей, связанной с восстановлением экономики. Однако с другой, это может быть ситуативный рост, связанный с отложенным на время карантинных мер спросом и вынужденным использование личного транспорта населением в условиях пока еще действующих ограничений на использование общественного транспорта.

Хуже обстоит дело с авиасообщениями. Ограниченное восстановление авиаперевозок еще не скоро вернет спрос на авиатопливо к докризисному уровню. Тем более, на фоне обострения торговой войны и отказе США и Китая возобновлять авиасообщение между собой.

Кроме того, массовое использование средств коммуникации показало, что вполне можно обходиться без командировок и личного присутствия на совещаниях, конференциях и форумах. Это сформирует долгосрочный тренд снижения транспортных перевозок.

Есть и обратные процессы, связанные с ростом потребления. В первую очередь это снижение цен на нефть, которое сделало более доступными нефтепродукты для использования в транспорте. Кстати, частный обеспечивает населению большую безопасность по сравнению с общественным транспортом условиях пандемии.

Факторы восстановления спроса на фоне действия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти объясняют ситуацию растущего контанго по фьючерсным контрактам. Мировой рынок ждет восстановления баланса спроса и предложения нефти. Изменить ситуацию может обострение торговых войн и протекционистские меры правительств стран по защите своих экономик в условиях обострения мирового экономического кризиса.

Поэтому не случайны заявления участников ОПЕК+ о необходимости дополнительного, сверх установленных квот, сокращения объемов добычи нефти. Согласятся ли экспортеры пойти на эти меры – покажет уже ближайшее заседание ОПЕК и ОПЕК+.

Ожидания восстановления спроса может оказать серьезную поддержку ценам на нефть и обеспечить в краткосрочной перспективе их дальнейший рост, тем более, что, по некоторым данным, страны близки к договоренности продлить ограничения по нефтедобыче, действовавшие в мае, еще на два месяца.

С другой стороны, при таких быстрорастущих ценах на нефть весьма вероятна их коррекция. В любом случае, для рынка нефти характерной будет высокая волатильность, создающая значительные риски для бизнеса. Впрочем, в условиях слабого государства и сильного рыночного лобби все эти риски будут в полной мере переложены на плечи потребителя».