Рубрика | Др. страны, Нефть

Согласована дата министерской встречи ОПЕК+

Обновлено: Июнь 05, 2020. Тэги:

Согласована дата министерской встречи ОПЕК+

Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ в субботу, 6 июня.

Сообщает ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в переговорах.

Разногласия в ОПЕК+ по поводу даты заседания возникли у министров после получения предварительных данных по исполнению условий соглашения в мае. Выяснилось, что Ирак, Нигерия и Казахстан не полностью выполнили план по сокращению добычи нефти. Этим обстоятельством возмутились Саудовская Аравия и Россия, которые потребовали от отстающих исправить ситуацию и только потом планировать заседание. Оно изначально было назначено на 9-10 июня. Однако после того, как Россия и Саудовская Аравия предварительно согласовали целесообразность продления текущего уровня сокращения добычи еще как минимум на месяц, то было предложено провести встречу раньше, 4 июня. Это бы позволило вовремя сформировать экспортные графики на июль и цены поставок. Однако из-за проблем с исполнением 4 июня встречу проводить не стали.

Заседание в ближайшие выходные стало возможным, так как Ирак признал трудности с сокращением добычи в стране и пообещал наверстать упущенное в июле.

При этом заседание технического комитета ОПЕК+ и министерского мониторингового комитета, которые всегда проходили в преддверии основной встречи, перенесены на 17-18 июня, сообщали источники ТАСС. К этому времени эксперты получат более релевантные данные по уровням добычи в мае.
Ранее «Терминал» писал, что ОПЕК и РФ обсуждают продление рекордного сокращения добычи нефти на 1-2 месяца — Рейтер.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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