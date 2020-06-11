Американская нефть начала поступать на НПЗ Беларуси

Закупленная Беларусью американская нефть начала поступать на НПЗ «Нафтан» на севере республики, сообщил в четверг пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Передает Прайм.

В мае глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что республика начинает закупку нефти из США, что стало возможным по итогам визита в Минск 1 февраля госсекретаря США Майкла Помпео и его встречи с президентом республики Александром Лукашенко. Первый танкер для Белоруссии с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken прибыл в порт литовской Клайпеды поздно вечером 5 июня. Затем по железной дороге началась поставка нефти на «Нафтан», прибытие первых цистерн с американским сырьем планировалось на четверг.

«Американская нефть уже начала поступать на «Нафтан». В полдень нефть начали сливать из (железнодорожных – ред.) цистерн прибывшего утром состава», — сказал Тищенко РИА Новости.

По его словам, в четверг из Клайпеды на завод прибыл состав из 60 цистерн, но американское сырье находится в 17 из них, так как завершаются поставки на НПЗ арабской нефти, которая танкером прибыла в середине марта в Клайпеду для Белоруссии.

Пресс-секретарь отметил, что в течение 10 дней вся закупленная американская нефть поступит на завод. «Завод готовится вовлекать ее в переработку. Переработка начнется после проведения контрольных процедур», — сказал Тищенко.

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