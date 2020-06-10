Переговоры России и Беларуси о ценах на газ закончились ничем

Переговоры министров энергетики Беларуси и России Виктора Каранкевича и Александра Новака о ценах на газ, резкого снижения которых с мая требует Минск, закончились ничем.

Об этом сообщает БелТа.

Стороны обменялись мнениями относительно выполнения условий расчета за поставляемый в Беларусь российский газ. При этом позиция белорусской стороны остается неизменной: для урегулирования разногласий, возникших между субъектами хозяйствования по цене на газ с учетом его калорийности, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» необходимо предоставить методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси.

Кроме того, были затронуты вопросы поставок российского газа в 2020 году.

«За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В связи с этим белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — подчеркнули в пресс-службе.

Пресс-служба Минэнерго России не сообщила ни о каких конкретных результатах беседы.

Напомним, для Минска контрактом предусмотрена цена в 127 долларов.

«Белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — заявили в Минэнерго республики.

Читайте в «Терминале» еще, Беларусь задолжала Газпрому $166 миллионов за поставки газа, и как только Минск погасит задолженность, монополист в экспорте трубопроводного газа из РФ готов приступить к переговорам по новому контракту на 2021 год, сообщил Газпром в пятницу со ссылкой на главу Алексея Миллера.