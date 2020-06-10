Переговоры России и Беларуси о ценах на газ закончились ничем

Обновлено: Июнь 10, 2020. Тэги: , , ,

Переговоры России и Беларуси о ценах на газ закончились ничем

Переговоры министров энергетики Беларуси и России Виктора Каранкевича и Александра Новака о ценах на газ, резкого снижения которых с мая требует Минск, закончились ничем.

Об этом сообщает БелТа.

Стороны обменялись мнениями относительно выполнения условий расчета за поставляемый в Беларусь российский газ. При этом позиция белорусской стороны остается неизменной: для урегулирования разногласий, возникших между субъектами хозяйствования по цене на газ с учетом его калорийности, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» необходимо предоставить методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси.

Кроме того, были затронуты вопросы поставок российского газа в 2020 году.

«За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В связи с этим белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — подчеркнули в пресс-службе.

Пресс-служба Минэнерго России не сообщила ни о каких конкретных результатах беседы.

Напомним, для Минска контрактом предусмотрена цена в 127 долларов.

«Белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — заявили в Минэнерго республики.

Читайте в «Терминале» еще, Беларусь задолжала Газпрому $166 миллионов за поставки газа, и как только Минск погасит задолженность, монополист в экспорте трубопроводного газа из РФ готов приступить к переговорам по новому контракту на 2021 год, сообщил Газпром в пятницу со ссылкой на главу Алексея Миллера.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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