Газпром ждёт от Минска оплаты долга за газ

Беларусь задолжала Газпрому $166 миллионов за поставки газа, и как только Минск погасит задолженность, монополист в экспорте трубопроводного газа из РФ готов приступить к переговорам по новому контракту на 2021 год, сообщил Газпром в пятницу со ссылкой на главу Алексея Миллера.

Передает Рейтер.

В сообщении Газпрома уточняется, что письмо с этой позицией было отправлено министру энергетики Республики Беларусь. Ранее белорусская сторона направила обращение в Газпром о сроках начала переговоров в отношении поставок газа Минску в 2021 году.

Ранее Минск и Москва договорились сохранить на 2020 год стоимость российского газа в $127 за 1.000 кубометров, но белорусский президент Александр Лукашенко считает эту цену слишком высокой. В феврале он говорил, что находит справедливым уровень цены российского газа для Беларуси в $90 за 1.000 кубометров.

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