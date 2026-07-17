Через Ормузьку протоку за добу пройшли лише три товарні судна — Reuters зафіксувало різке падіння транзиту

Reuters 17 липня 2026 року повідомило, що 16 липня через Ормузьку протоку пройшли лише три товарні судна — найменше за добу з травня. Агентство пов’язало це з атаками Ірану та відновленням блокади США щодо суден, пов’язаних з Іраном. Для ринку нафти й нафтопродуктів це означає різке зростання логістичного ризику на одному з ключових морських маршрутів.

Скорочення транзиту через Ормузьку протоку стало прямим сигналом про ризик порушення потоків нафти, мазуту, LPG та інших енергоресурсів

За даними Reuters, у четвер, 16 липня, Ормузьку протоку перетнули лише три товарні судна. Агентство назвало це найнижчим добовим показником із травня. До війни, за інформацією Reuters, середній добовий потік становив близько 125 суден, тоді як у середу через протоку пройшли 11 суден.

Reuters зазначило, що більшість суден зупинилися або розвернулися після нових іранських атак і відновлення американської блокади судноплавства, пов’язаного з Іраном. Агентство описало Ормузьку протоку як найважливіший у світі маршрут для перевезення нафти й газу та вказало, що різке скорочення руху вже тисне на глобальні енергетичні ціни.

За даними Kpler, які наводить Reuters, продуктовий танкер Miraan із мазутом і судно Norita з LPG вийшли з протоки іранським маршрутом, але зупинилися в Оманській затоці, де діє американська блокада. Бункерувальний танкер Arolia, завантажений іракським мазутом, розвернувся назад у Перську затоку.

Агентство також повідомило, що другий день поспіль через протоку не проходили ані надвеликі нафтові танкери VLCC, ані танкери зі скрапленим природним газом. Водночас два VLCC, кожен із вантажем по 2 млн барелів нафти, знову з’явилися в системі AIS поза протокою. Один із них перевозив саудівську нафту до японської Окінави, інший — іракську Basra Medium до Туреччини.

Окремим сигналом для ринку стала коротка зупинка нафтових завантажень в Іраку після удару дрона по танкеру на терміналі Басри. Reuters повідомило, що завантаження було відновлено, але сам інцидент додав ризиків до й без того напруженої морської логістики.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.