Нафта подорожчала більш ніж на 2%, а маржа дизеля вийшла на рекорд через ризики для маршрутів постачання

Тиждень завешився зростанням нафтових котирувань на тлі нової ескалації між США та Іраном, уповільнення потоків через Ормузьку протоку та ризику для судноплавства в Червоному морі. Для ринку дизельного пального ключовим стало те, що ф’ючерси на низькосірчистий газойль торкнулися рівня $66,25 понад Brent, а маржа переробки дизеля досягла рекордних значень.

Премія дизельного пального до нафти різко зросла, бо ринок заклав у ціни ризики для Близького Сходу та морської логістики

За даними Reuters, 17 липня ф’ючерси на Brent зросли на $1,77, або на 2,1%, до $86 за барель станом на 11:58 GMT. Американська WTI подорожчала на $1,91, або на 2,4%, до $80,86 за барель. Обидва бенчмарки за тиждень додали близько 13%: Brent ішов до третього тижневого зростання поспіль, WTI — до другого.

Головним ринковим чинником стало погіршення безпекової ситуації навколо Ормузької протоки та Червоного моря. Reuters зазначило, що потоки нафти через Ормузьку протоку сповільнилися після зриву перемир’я між США та Іраном. Додатково Іран, за повідомленням агентства, тиснув на рух хуситів у Ємені, щоб ті порушили судноплавство в Червоному морі, якщо США завдадуть ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану.

Для дизельного ринку найбільш чутливим сигналом стало зростання маржі переробки. Reuters повідомило, що маржа дизеля досягла рекордних максимумів, а ф’ючерси на низькосірчистий газойль торкнулися рівня $66,25 понад Brent. Агентство пояснило це тим, що Близький Схід є значним експортером дизельного пального, а ризик закриття Ормузької протоки або атак на нафтопереробні заводи посилив напруження на ринку пального та підтримав глобальні ціни.

Окремим ризиком Reuters назвало маршрут через Баб-ель-Мандебську протоку. Аналітики Commerzbank, яких цитує агентство, зазначили, що блокада цього маршруту може ще більше підняти ціни на нафту, оскільки судна будуть змушені обходити Африку, що збільшить час перевезення і витрати на морську логістику.

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив Reuters: «Нафтова безпека все ще є критичним питанням. Ми повинні хвилюватися, і я хвилююся, якщо ситуація не покращиться протягом наступних кількох тижнів».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.