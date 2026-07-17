Нафта подорожчала більш ніж на 2%, а маржа дизеля вийшла на рекорд через ризики для маршрутів постачання

Обновлено: Июль 17, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Нафта подорожчала більш ніж на 2%, а маржа дизеля вийшла на рекорд через ризики для маршрутів постачання

Тиждень завешився зростанням нафтових котирувань на тлі нової ескалації між США та Іраном, уповільнення потоків через Ормузьку протоку та ризику для судноплавства в Червоному морі. Для ринку дизельного пального ключовим стало те, що ф’ючерси на низькосірчистий газойль торкнулися рівня $66,25 понад Brent, а маржа переробки дизеля досягла рекордних значень.

Премія дизельного пального до нафти різко зросла, бо ринок заклав у ціни ризики для Близького Сходу та морської логістики

За даними Reuters, 17 липня ф’ючерси на Brent зросли на $1,77, або на 2,1%, до $86 за барель станом на 11:58 GMT. Американська WTI подорожчала на $1,91, або на 2,4%, до $80,86 за барель. Обидва бенчмарки за тиждень додали близько 13%: Brent ішов до третього тижневого зростання поспіль, WTI — до другого.

Головним ринковим чинником стало погіршення безпекової ситуації навколо Ормузької протоки та Червоного моря. Reuters зазначило, що потоки нафти через Ормузьку протоку сповільнилися після зриву перемир’я між США та Іраном. Додатково Іран, за повідомленням агентства, тиснув на рух хуситів у Ємені, щоб ті порушили судноплавство в Червоному морі, якщо США завдадуть ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану.

Для дизельного ринку найбільш чутливим сигналом стало зростання маржі переробки. Reuters повідомило, що маржа дизеля досягла рекордних максимумів, а ф’ючерси на низькосірчистий газойль торкнулися рівня $66,25 понад Brent. Агентство пояснило це тим, що Близький Схід є значним експортером дизельного пального, а ризик закриття Ормузької протоки або атак на нафтопереробні заводи посилив напруження на ринку пального та підтримав глобальні ціни.

Окремим ризиком Reuters назвало маршрут через Баб-ель-Мандебську протоку. Аналітики Commerzbank, яких цитує агентство, зазначили, що блокада цього маршруту може ще більше підняти ціни на нафту, оскільки судна будуть змушені обходити Африку, що збільшить час перевезення і витрати на морську логістику.

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив Reuters: «Нафтова безпека все ще є критичним питанням. Ми повинні хвилюватися, і я хвилююся, якщо ситуація не покращиться протягом наступних кількох тижнів».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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