PGNiG подписала дополнение к газовому контракту с «Газпромом»

Обновлено: Июнь 15, 2020. Тэги: , ,

PGNiG подписала дополнение к газовому контракту с «Газпромом»

Польская нефтегазовая компания PGNIG подписала дополнение к газовому контракту с «Газпромом», ожидает возмещения российской компанией переплаты в 1,5 миллиарда долларов в июле.

Передает Прайм.

«Правление PGNiG сообщает о заключении дополнения к контракту купли-продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года. между PGNiG и ПАО «Газпром» / ООО «Газпром Экспорт», — говорится в сообщении компании.

В тексте дополнительного соглашения стороны подтвердили правила применения формулы ценовой покупки газа, поставляемого в рамках контракта «Ямал», указанного в решении арбитражного суда в Стокгольме. Кроме того, определены условия взаимного расчета между сторонами финансовых последствий, возникающих в результате применения новой формулы ценообразования задним числом с 1 ноября 2014 года.

Польская компания «ожидает возмещения переплаты Газпромом в пользу PGNiG в размере около 1,5 миллиарда долларов США».

Читайте в «Терминале»: Газпром согласился снизить цену газа для Польши.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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