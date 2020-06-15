Польская нефтегазовая компания PGNIG подписала дополнение к газовому контракту с «Газпромом», ожидает возмещения российской компанией переплаты в 1,5 миллиарда долларов в июле.

Передает Прайм.

«Правление PGNiG сообщает о заключении дополнения к контракту купли-продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года. между PGNiG и ПАО «Газпром» / ООО «Газпром Экспорт», — говорится в сообщении компании.

В тексте дополнительного соглашения стороны подтвердили правила применения формулы ценовой покупки газа, поставляемого в рамках контракта «Ямал», указанного в решении арбитражного суда в Стокгольме. Кроме того, определены условия взаимного расчета между сторонами финансовых последствий, возникающих в результате применения новой формулы ценообразования задним числом с 1 ноября 2014 года.

Польская компания «ожидает возмещения переплаты Газпромом в пользу PGNiG в размере около 1,5 миллиарда долларов США».

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