PGNiG: «Газпром» согласился снизить цену газа для Польши

Обновлено: Апрель 30, 2020. Тэги: , ,

PGNiG: «Газпром» согласился снизить цену газа для Польши

Польская нефтегазовая компания PGNiG заявляет, что «Газпром» согласился снизить цену на поставляемый в республику газ в связи решением Стокгольмского арбитража.

Об этом пишет Прайм.

«С удовольствием информирую, что «Газпром» объявил о применении новых ценовых условий «Ямальского» контракта, установленных решением Стокгольмского арбитражного суда», — написал глава PGNIG Ежи Квечиньский в Twitter.

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у «Газпрома» дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиардов долларов. По данным PGNIG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.

Ранее в апреле PGNiG также заявила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, которые действовали до решения Стокгольмского арбитража. По данным польской компании, за газ, поставленный в марте и первой половине апреля, «Газпром» выставил ей счета «в обход новых ценовых условий». В PGNiG также заявили, что не получили от «Газпрома» корректировок счетов-фактур.

«Терминал» писал, «Газпром» должен будет выплатить концерну PGNiG 1,5 млрд долларов компенсации за переплату при покупке газа в период с ноября 2014 по февраль 2020 года.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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