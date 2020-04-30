PGNiG: «Газпром» согласился снизить цену газа для Польши

Польская нефтегазовая компания PGNiG заявляет, что «Газпром» согласился снизить цену на поставляемый в республику газ в связи решением Стокгольмского арбитража.

Об этом пишет Прайм.

«С удовольствием информирую, что «Газпром» объявил о применении новых ценовых условий «Ямальского» контракта, установленных решением Стокгольмского арбитражного суда», — написал глава PGNIG Ежи Квечиньский в Twitter.

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у «Газпрома» дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиардов долларов. По данным PGNIG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.

Ранее в апреле PGNiG также заявила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, которые действовали до решения Стокгольмского арбитража. По данным польской компании, за газ, поставленный в марте и первой половине апреля, «Газпром» выставил ей счета «в обход новых ценовых условий». В PGNiG также заявили, что не получили от «Газпрома» корректировок счетов-фактур.

«Терминал» писал, «Газпром» должен будет выплатить концерну PGNiG 1,5 млрд долларов компенсации за переплату при покупке газа в период с ноября 2014 по февраль 2020 года.