Польский PGNiG заявил о победе в суде над «Газпромом»

Обновлено: Март 31, 2020. Тэги: ,

Польский PGNiG заявил о победе в суде над «Газпромом»

«Газпром» должен будет выплатить концерну PGNiG 1,5 млрд долларов компенсации за переплату при покупке газа в период с ноября 2014 по февраль 2020 года.

Об этом пишет DW.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте компании PGNiG, суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту, сделав ее более близкой к рыночной.

По оценке польской стороны, теперь «Газпрому» придется выплатить PGNiG около 1,5 млрд долларов компенсации за переплату в период с 1 ноября 2014 (то есть даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены) по 29 февраля 2020 года.

Как заявил председатель правления концерна PGNiG Ежи Квецинский, полученные от «Газпрома» деньги польское предприятие собирается, кроме прочего, инвестировать в диверсификацию систем газоснабжения и развитие энергетичесих систем, не производящих выбросов углекислого газа в атмосферу.

В свою очередь представители ООО «Газпром экспорт» 30 марта подтвердили, что получили решение арбитражного трибунала в Стокгольме в рамках разбирательства по пересмотру цены на поставляемый газ по контракту с польской компанией PGNiG и в данный момент занимаются его изучением. Ямальский контракт на поставку газа, подписанный компаниям «Газпром» и PGNiG в 1996 году, предусматривает объем поставок российского газа в Польшу в размере около 10,2 млрд кубометров в год.

При этом в соответствии с условием договора «бери или плати» концерн PGNiG обязан оплачивать как минимум 8,7 млрд кубометра газа в год, даже если не нуждается в таких объемах поставок, отмечается на сайте компании. В то же время за каждой стороной сохраняется право потребовать пересмотра действующих цен на газ, в случае если компании покажется, что они не соответствуют рыночным. Именно этим правом и воспользовалась компания PGNiG в ноябре 2014 года. Иск против «Газпрома» польский концерн направил в арбитражный трибунал в Стокгольме в феврале 2016 года.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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