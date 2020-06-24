«Центренерго» обіцяє розрахуватися з шахтарями

Донедавна прибуткове «Центренерго» почало стрімко нарощувати борги. Фінстан підприємства знаходиться у критичному стані.

Про це у своєму Facebook написав голова Фонду Держмайна України Дмитро Сенниченко.

Він розповів, що чистий збиток підприємства за 2019 рік складає 1,9 млрд гривень, тоді як у 2018 році підприємство показало півмільярда гривень прибутку. Ситуація на «Центренерго» критична: шахтарі недоотримують зарплати, а саме підприємство — на межі катастрофи, заявив Сенниченко.

«Новий керівник Центренерго Олександр Корчинський запевнив мене, що із заборгованістю державним шахтам проблема вирішується вже зараз: Центренерго вже запустив перші платежі, щоб люди могли отримати зароблені гроші. Вже перераховано 15 млн гривень, і лише до кінця червня буде перераховано ще 38,5 млн гривень. У липні теж буде погашатись такими ж темпами.

Враховуючи, що уся кредиторська заборгованість Центренерго перед державними шахтами складає 350,7 млн гривень, ці темпи вражають», — додає він.

Сенниченко каже, що оцінку попередньому періоду роботи «Центренерго» дадуть правоохоронці, з якими тісно співпрацюють ФДМУ та урядовці.

«Зараз надважливо узгодити з урядом збалансовану стратегію та розуміти плани Міненерго по виводу українських державних шахт з багаторічної кризи», — вважає він.