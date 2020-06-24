«Центренерго» обіцяє розрахуватися з шахтарями

Обновлено: Июнь 24, 2020. Тэги: , ,

«Центренерго» обіцяє розрахуватися з шахтарями

Донедавна прибуткове «Центренерго» почало стрімко нарощувати борги. Фінстан підприємства знаходиться у критичному стані.

Про це у своєму Facebook написав голова Фонду Держмайна України Дмитро Сенниченко.

Він розповів, що чистий збиток підприємства за 2019 рік складає 1,9 млрд гривень, тоді як у 2018 році підприємство показало півмільярда гривень прибутку. Ситуація на «Центренерго» критична: шахтарі недоотримують зарплати, а саме підприємство — на межі катастрофи, заявив Сенниченко.

«Новий керівник Центренерго Олександр Корчинський запевнив мене, що із заборгованістю державним шахтам проблема вирішується вже зараз: Центренерго вже запустив перші платежі, щоб люди могли отримати зароблені гроші. Вже перераховано 15 млн гривень, і лише до кінця червня буде перераховано ще 38,5 млн гривень. У липні теж буде погашатись такими ж темпами.

Враховуючи, що уся кредиторська заборгованість Центренерго перед державними шахтами складає 350,7 млн гривень, ці темпи вражають», — додає він.

Сенниченко каже, що оцінку попередньому періоду роботи «Центренерго» дадуть правоохоронці, з якими тісно співпрацюють ФДМУ та урядовці.

«Зараз надважливо узгодити з урядом збалансовану стратегію та розуміти плани Міненерго по виводу українських державних шахт з багаторічної кризи», — вважає він.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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